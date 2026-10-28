USR l-a chemat pe Alexandru Nazare în Parlament la „Ora Guvernului”. Ministrul Finanțelor trebuie să dea explicații despre bugetul României

Grupul parlamentar al USR din Camera Deputaților a solicitat conducerii forului legislativ ca ministrul Finanțelor Alexandru Nazare să participe la „Ora Guvernului” pentru a clarifica diferențele dintre datele oficiale privind execuția bugetară și cifrele invocate recent de conducerea PSD.

Potrivit unui comunicat de presă, grupul parlamentar USR a depus o solicitare oficială la Biroul permanent al Camerei Deputaților pentru ca Alexandru Nazare să se prezinte la „Ora Guvernului” luni, 2 noiembrie 2026.

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„Conducerea PSD susține acum că ar fi descoperit cifre noi, pe care chiar ministrul propus și votat de ei le-ar fi ținut secrete. Președintele PSD recunoaște practic că a făcut un program de guvernare fără să aibă cifrele și că a deschis pentru prima dată „excelul” la o zi după votul din Parlament”, se arată în comunicatul de presă.

Liderul deputaților USR, Diana Stoica, a precizat că discuția cu privire la bugetul României nu poate fi purtată pe rețelele sociale și a criticat atitudinea Partidului Social Democrat.

„Discuția aceasta este prea importantă ca să se poarte doar pe Facebook, unde PSD încearcă cu filmulețe să-și construiască imaginea partidului care muncește, dar nu izbândește. Pentru că nu au soluții, inventează acum cifre pe care, spun ei, le-ar fi ascuns chiar ministrul pe care l-au ales și l-au votat. Ori au ales prost, ori mint, ori ambele”, a declarat Diana Stoica, lidera deputaților USR.

Reprezentanții USR mai spun că Alexandru Nazare a fost reconfirmat ministru al Finanțelor în ambele cabinete succesive, motiv pentru care este singurul în măsură să explice „cum se reconciliază realitatea bugetară cu noua narațiune a PSD”.

„După un an și jumătate de efort pentru a scoate România din criză, după patru evaluări în care am scăpat de ratingul de junk, după ce am salvat cât mai multe reforme din PNRR și am început să oprim risipa și corupția, nu vom permite ca toate acestea să fie irosite sub o perdea de minciuni”, a precizat deputatul USR Adrian Echert, secretar al Comisiei pentru Buget, Finanțe și Bănci.

Nazare a anunțat că deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din PIB în primele 9 luni din 2026

Ministrul Finanțelor a anunțat că deficitul bugetar a scăzut la 3,81% din PIB în primele 9 luni din 2026, de la 5,31% în aceeași perioadă din 2025. Valoarea acestuia a coborât de la 102,47 miliarde la 78,3 miliarde de lei, pe fondul măsurilor de consolidare fiscală.