Prima pagină » Justiție » Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, scos din arest, pentru a participa la perchezițiile informatice

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, scos din arest, pentru a participa la perchezițiile informatice

Ruxandra Radulescu
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, scos din arest, pentru a participa la perchezițiile informatice
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost scos din arestul Poliției Iași, marți 27 octombrie, pentru a participa la perchezițiile pe care oamenii legii le-au efectuat la cabinetul său notarial. În același timp o altă echipă de polițiști a efectuat percheziții la biroul de la Universitatea din Iași, pe care inculpatul îl împarte cu tatăl său, Tudorel Toader .Victimele lui Toader acuză că au fost abuzate atât în biroul de la universitate cât și la cabinetul notarial, transmite Dezvăluirea. ro.

Fiul lui Tudorel Toader a fost scos ieri din arestul Poliției Iași pentru a participa la percheziţiile efecuate la propriul său cabinet notarial, în dosarul în care este acuzat de viol și folosirea funcției în scop sexual. În același timp polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Iași au efectuat percheziții și la biroul de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza pe care Alexandru Toader îl împarte împreună cu tatăl său, Tudorel Toader

În ambele locații perchezițiile au început în jurul orei 10.00 și s-au finalizat seara, la ora 19.00. Amintim că Alexandru Toader este cercetat pentru viol şi folosirea funcției în scop sexual.

În calitate de cadru didactic la Universitatea Alexandru Ioan Cuza a constrâns cu note mici la examene, un număr de șapte fete cu scopul de întreţine cu ele acte sexuale. Abuzurile sexuale se petreceau atât la biroul de la Universitate cât și la cabinetul notarial.

Fiul fostului ministru al Justiției, arestat pentru 30 de zile

Ionuț Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 zile de Curtea de Apel Iași. Cu o zi în urmă, Alexandru Toader fusese reținut pentru 24 de ore.

Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, pentru infracțiunea de viol în formă continuată. Decizia nu este definitivă.

Cercetat pentru viol și agresiune sexuală

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze.

FOTO: captură Dezvăluirea.ro

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Sute de susținători ai lui Călin Georgescu protestează în fața Curții de Apel București. Oamenii cer eliberarea fostului prezidențiabil și scandează: „Nu cedăm”/”Fapte inventate, dosare fabricate”/” Eliberați-l”
10:46
Sute de susținători ai lui Călin Georgescu protestează în fața Curții de Apel București. Oamenii cer eliberarea fostului prezidențiabil și scandează: „Nu cedăm”/”Fapte inventate, dosare fabricate”/” Eliberați-l”
JUSTIȚIE Ziua în care Călin Georgescu află dacă va fi eliberat. Se împlinesc 30 de zile de arest. Gândul trece în revistă principalele evenimente din ultima lună
07:00
Ziua în care Călin Georgescu află dacă va fi eliberat. Se împlinesc 30 de zile de arest. Gândul trece în revistă principalele evenimente din ultima lună
NEWS ALERT Curtea de Apel București, așteptată să ia o decizie în cazul prelungirii arestării preventive pentru Călin Georgescu. Termenul limită, ora 23.59
06:00
Curtea de Apel București, așteptată să ia o decizie în cazul prelungirii arestării preventive pentru Călin Georgescu. Termenul limită, ora 23.59
FLASH NEWS Mafia lemnului din Cluj ajunge în instanță. Două firme și doi bărbați, trimiși în judecată pentru un transport ilegal de lemne și fals informatic
18:37
Mafia lemnului din Cluj ajunge în instanță. Două firme și doi bărbați, trimiși în judecată pentru un transport ilegal de lemne și fals informatic
NEWS ALERT Pledoarie „de film” pentru Călin Georgescu. Avocații au recurs la o replică văzută într-un celebru block-buster hollywoodian: „Imaginați-vă că în fața dumneavoastră nu se află Călin Georgescu”
15:57
Pledoarie „de film” pentru Călin Georgescu. Avocații au recurs la o replică văzută într-un celebru block-buster hollywoodian: „Imaginați-vă că în fața dumneavoastră nu se află Călin Georgescu”
NEWS ALERT Cum a motivat Tribunalul București plasarea sub control judiciar a lui Călin Georgescu. Judecătorul Corobană nu crede în ancheta DIICOT care vizează verificările tehnice de la casa fostului prezidențiabil
15:01
Cum a motivat Tribunalul București plasarea sub control judiciar a lui Călin Georgescu. Judecătorul Corobană nu crede în ancheta DIICOT care vizează verificările tehnice de la casa fostului prezidențiabil
Mediafax
Rusia și Ucraina își construiesc propriile alternative la Starlink. Cum se schimbă războiul dronelor
Digi24
Bere, vin sau tărie? Un studiu realizat peste 340.000 de persoane arată ce tip de alcool e asociat cu cel mai mare risc de deces
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Pe ce dată ninge în București. E mai devreme decât ne așteptam
Prosport.ro
Anamaria Prodan, apariție incendiară în costum de baie, pe iaht! „Foc de frumoasă”
Adevarul
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin
Mediafax
Cine este Gadi Eisenkot, rivalul lui Netanyahu la alegerile parlamentare din Israel
Click
România alocă doar 500.000 de lei pentru promovarea filmului „Fjord” la Oscar. Bugetul Spaniei este de 50 de milioane de dolari
Digi24
„Cascadorii râsului”. Imagini virale cu parada de Ziua Armatei în Călărași: jandarmii n-au nimerit pasul, iar fanfara notele
Cancan.ro
Au scăpat imaginile! Ce au făcut 'prințesa' Bianca și Prințul Marco la bonfire-ul final de la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Lidl pregătește 2 noi produse în toate magazinele din țară! Nu conțin deloc aditivi și sunt gata de consumat rapid
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Chevrolet Corvette, fabricat în urmă cu aproape o jumătate de secol, fotografiat la RAR Iași
Descopera.ro
Indiciul că Primul Război Mondial urma să înceapă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Cercetătorii din Singapore au țesut un ecran tactil într-o haină
Mediafax Italia
Milionara A DISPĂRUT în Italia! Poliția o caută într-o pădure...
Mediafax Spania
Cele mai IEFTINE supermarketuri! Unele sunt puțin cunoscute
FLASH NEWS Alegeri pentru primari în 35 de localități. Președintele AEP anunță o întâlnire cu premierul Luca Niculescu
12:06
Alegeri pentru primari în 35 de localități. Președintele AEP anunță o întâlnire cu premierul Luca Niculescu
TRAGEDIE „Foarte ciudat”. Din ce cauză s-ar fi produs tragedia feroviară din Spania
12:04
„Foarte ciudat”. Din ce cauză s-ar fi produs tragedia feroviară din Spania
TURISM Cât l-a costat pe Godină o ieșire cu familia la zăpadă, în Poiana Brașov: „ Faceți voi că eu am fost polițist”
11:49
Cât l-a costat pe Godină o ieșire cu familia la zăpadă, în Poiana Brașov: „ Faceți voi că eu am fost polițist”
NEWS ALERT Ancheta „Pfizergate” bate pasul pe loc: Ursula von der Leyen încă nu a fost audiată în scandalul vaccinurilor anti-Covid-19. Kövesi avertizează că Parchetul European riscă să fie subminat: „Unii politicieni sunt deasupra legii”
11:42
Ancheta „Pfizergate” bate pasul pe loc: Ursula von der Leyen încă nu a fost audiată în scandalul vaccinurilor anti-Covid-19. Kövesi avertizează că Parchetul European riscă să fie subminat: „Unii politicieni sunt deasupra legii”
REACȚIE UDMR nu va susţine nicio creştere de taxe şi impozite. Kelemen Hunor spune că nu există suportabilitate
11:41
UDMR nu va susţine nicio creştere de taxe şi impozite. Kelemen Hunor spune că nu există suportabilitate
FLASH NEWS Se mărește grupul PNL din Senat. După ce a demisionat din USR, senatorul Gheorghe Ștefănache trece la liberali
11:28
Se mărește grupul PNL din Senat. După ce a demisionat din USR, senatorul Gheorghe Ștefănache trece la liberali

Cele mai noi

Trimite acest link pe