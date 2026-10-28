Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, scos din arest, pentru a participa la perchezițiile informatice

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost scos din arestul Poliției Iași, marți 27 octombrie, pentru a participa la perchezițiile pe care oamenii legii le-au efectuat la cabinetul său notarial. În același timp o altă echipă de polițiști a efectuat percheziții la biroul de la Universitatea din Iași, pe care inculpatul îl împarte cu tatăl său, Tudorel Toader .Victimele lui Toader acuză că au fost abuzate atât în biroul de la universitate cât și la cabinetul notarial, transmite Dezvăluirea. ro.

Fiul lui Tudorel Toader a fost scos ieri din arestul Poliției Iași pentru a participa la percheziţiile efecuate la propriul său cabinet notarial, în dosarul în care este acuzat de viol și folosirea funcției în scop sexual. În același timp polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Iași au efectuat percheziții și la biroul de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza pe care Alexandru Toader îl împarte împreună cu tatăl său, Tudorel Toader

În ambele locații perchezițiile au început în jurul orei 10.00 și s-au finalizat seara, la ora 19.00. Amintim că Alexandru Toader este cercetat pentru viol şi folosirea funcției în scop sexual.

În calitate de cadru didactic la Universitatea Alexandru Ioan Cuza a constrâns cu note mici la examene, un număr de șapte fete cu scopul de întreţine cu ele acte sexuale. Abuzurile sexuale se petreceau atât la biroul de la Universitate cât și la cabinetul notarial.

Fiul fostului ministru al Justiției, arestat pentru 30 de zile

Ionuț Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 zile de Curtea de Apel Iași. Cu o zi în urmă, Alexandru Toader fusese reținut pentru 24 de ore.

Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, pentru infracțiunea de viol în formă continuată. Decizia nu este definitivă.

Cercetat pentru viol și agresiune sexuală

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze.

FOTO: captură Dezvăluirea.ro