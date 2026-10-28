Interviu exclusiv cu senatorul Gheorghe Ştefanache despre motivele care l-au determinat să sară din barca USR în cea a PNL

Începând de miercuri, 28 octombrie, grupul senatorial al PNL s-a mărit cu un coleg plecat de la USR. Gheorghe Ştefanache a anunţat că va activa de acum înainte ca liberal după ce a părăsit Uniunea Salvaţi România, la 1 septembrie 2026.

Într-un scurt interviu acordat pentru Gândul, senatorul de Galaţi povesteşte care au fost motivele care l-au determinat să treacă în barca partidului cu care PNL, de altfel, colaborează încă de anul trecut.

Din punct de vedere ideologic, sunt în aceeași echipă. Nu s-a schimbat nimic vizavi de opțiunea mea politică. În continuare, cred că politica are sens dacă schimbăm în bine viața oamenilor. Mi-am dorit o politică mai aplicată, mai aproape de oameni și am un angajament făcut către votanţii mei din Galați, care, în momentul de față, au nevoie de un element agregator al ceea ce se cheamă poziția gălățeană, dreapta gălățeană, și am luat decizia de a contribui la realizarea acestei alternative de care Galațiul are nevoie în spiritul alegerilor.

Ce vă oferă PNL şi nu vă mai oferea USR-ul, din punct de vedere profesional? Nu vă mai înţelegeaţi cu cei de la USR?

Din punct de vedere profesional, e vorba despre integrarea într-o echipă, e vorba, Mă înțelegeam cu echipa la USR, numai că echipa PNL-ului are o altă tip de tradiție în ceea ce privește lucrul în teritoriu. Și aici mă refer la primăriile pe care PNL le are în județul Galați, care lipsesc din portofoliul USR Galați, iar ruralul va reprezenta un imens câmp de bătălie electorală în 2028 şi îmi propun să diversific și să întăresc ceea ce se cheamă ruralul gălățean în cadrul ideii de politică de dreapta.

Plecarea dumneavoastră din USR are cumva legătură și cu congresul acesta care se apropie acum de la Timișoara? Adică nu vă mai regăsiți cumva în actuala formulă a USR-ului?

Demisia mea politică a survenit la data de 1 septembrie, deci 1 septembrie. Până astăzi, eu am activat ca și senator independent, deci nu mai sunt membru USR, nu sunt implicat în niciun fel în ceea ce se cheamă politica internă a USR-ului, nu am participat la niciun fel de alegeri interne, nu am dat curs niciun fel de frământări, în niciun frământări interne și consider că USR-ul are dreptul să-și organizeze structurile interne așa cum consideră de cuviință. Plecarea mea, ca să vă răspund în mod direct la întrebare, nu are absolut nicio legătură, adică nu am niciun sentiment nici de satisfacții, nici de frustrare vizavi de ceea ce se întâmplă astăzi în dosar.

Trecerea la PNL vă asigură, oarecum, o continuitate pentru un nou mandat ca senator?

Nu aș putea să vă răspund la întrebarea asta, pentru că nu am luat-o în considerare, în momentul de față, altceva decât ceea ce pot face eu în cadrul echipei PNL Galați, în primul rând, și apoi la nivelul grupului parlamentar, unde știți că există deja o conlucrare cu USR-ul. Altfel spus, voi rămâne angrenat în aceeași perspectivă politică și aceeași perspectivă ideologică. Am spus, sunt un om de dreapta din zona antreprenorială. Sunt animat de principiile liberale. Din momentul în care am intrat în politică, nu am intrat în politică expres să slujesc USR-ul și să schimb lucrurile în bine, să contribui la a da României o altă formă în care românii să poată să trăiască mai bine.

În afară de USR, ați mai fost în alt partid?

Nu. Nu am fost în alt partid. Eu am intrat în politică relativ târziu, la 49 de ani, până la 49 de ani, deci nu am făcut politică. Activitatea mea politică derivă dintr-un sentiment de frustrare și nemulțumire față de cum arăta România acum câțiva ani în urmă. Nici nu știu să spun dacă am evoluat sau nu. Cert este că, mai mult ca oricând, astăzi se impune să ducem o politică rațională, o politică echilibrată, care să ne apropie cât mai mult de români, și nu numai de românii care ne-au votat. Pentru că este foarte important, ca om politic, să găsești, să modulezi un mesaj, mai ales pentru cei care poate că astăzi nu sunt de acord cu ceea ce vrei să faci, iar această, acest dezacord să vină nu din zona principală, ci din zona neînțelegerii. De asta consider că elementul comunicare este indezirabil pentru ceea ce ne așteaptă de aici încolo până la următoarele alegeri.

Mai aveți și alți colegi din USR pe care i-ați auzit că ar vrea să vi se alăture în PNL?