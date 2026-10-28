Se mărește grupul PNL din Senat. După ce a demisionat din USR, senatorul Gheorghe Ștefănache trece la liberali

În data de 2 septembrie, senatorul Gheorghe Ștefănache a anunțat pe pagina sa de Facebook că demisionează din USR și va fi neafiliat. Miercuri, 28 octombrie, acesta a anunțat în Parlament că va activa în cadrul grupului parlamentar al PNL.

„Stimați colegi, vă anunt că începând de astăzi voi activa în cadrul grupului PNL”, a anunțat Ștefănache.

„Am luat decizia de a mă afilia Grupului parlamentar Partidul Naţional Liberal. Este o decizie asumată, pe care am luat-o după o analiză îndelungă și atent argumentată”, a scris fostul senator USR și pe pagina sa de Facebook.

Grupul PNL din Senat ajunge la 27 de membri

După acest „transfer”, grupul PNL din Senat ajunge la 27 de membri, fiind al treilea ca mărime după grupurile PSD și AUR.

Gheorghe Ștefănache a fost ales pe listele USR și a condus mai mulți ani filiala județeană a USR Galați.

La începutul anului a demisionat de la șefia organizației județene, apoi a părăsit – în data de 8 septembrie – și grupul USR din Senat, imediat după începutul sesiunii de toamnă.

„Vine un timp în care îți dai seama că ritmul tău interior nu mai coincide cu ritmul structurii politice din care faci parte”

Atunci când și-a anunțat demisia din USR, senatorul Gheorghe Ștefănache a transmis că „vine un timp în care îți dai seama că ritmul tău interior nu mai coincide cu ritmul structurii politice din care faci parte. Că preocupările tale sunt tot mai mult despre oameni, iar preocupările organizației sunt tot mai mult despre sine”.

Senatorul Gheorghe Ștefănache a mai precizat că se află într-o „dilemă” și nu poate accpta o „inactivitate asumată” a USR pe relația „Galați”.

„Chiar dacă la nivelul central al USR există o preocupare intensă de păstrare a unor valori «asumate», aceasta se diluează în teritoriu, până la estompare, așa cum este cazul la Galați. Oricât de atașat aș fi de activitatea partidului la nivel central și parlamentar, nu pot accepta inactivitatea «asumată» a structurii politice locale din care deja am făcut parte. (…) Demisia mea este o formă de fidelitate față de valorile mele și ale familiei mele”, a mai scris Gheorghe Ștefănache.