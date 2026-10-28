Satul abandonat A Barca din Spania, format din 12 case și peste 15.000 de metri pătrați de teren, este oferit gratuit investitorilor dornici să-l readucă la viață, scrie businessinsider.com.pl.

Deși prețul listat este de zero euro, viitorul administrator va trebui să investească milioane de euro în renovarea clădirilor și transformarea satului într-un resort turistic. Oferta vine cu o condiție care ar putea să gonească investitorii.

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A Barca, un mic sat din localitatea Cortegada, provincia Ourense, în nord-vestul Spaniei, este oferit gratuit celor care vor să investească în revitalizarea sa.

Proprietatea include 12 case abandonate și peste 1,5 hectare de teren, dar oferta nu se adresează celor care vor o proprietate la preț de nimic, ci investitorilor interesați să dezvolte un proiect turistic de anvergură.

Publicația franceză Marie France, care citează portalul spaniol Voz Populi, scrie că autoritățile locale vor să cedeze dreptul de utilizare a proprietății pentru „restaurarea și vitalizarea acesteia”.

Necesită o investiție de 3 milioane de euro

Scopul este ca fostul sat abandonat să fie transformat într-un veritabil paradis turistic, cu facilități de agrement și restaurante.

Satul este gratuit, dar renovarea ar putea implica o investiție de până la 3 milioane de euro.

Banii ar fi direcționați către renovarea celor 12 case abandonate, reabilitarea drumurilor și alte reparații importante din sat.

Ulterior, investitorul ar urma să amenajeze un complex destinat turismului.

Oferta nu reprezintă o vânzare propriu-zisă a proprietății, ci acordarea unei concesiuni pe 50 de ani.

A Barca are o istorie de 500 de ani

Satul A Barca a fost înființat în secolul 15 și se află pe malul râului Mino, în apropierea graniței dintre Spania și Portugalia.

În anii 1950, punerea în funcțiune a unui baraj a dus la inundarea unei părți din terenurile agricole.

Treptat, locuitorii au părăsit satul, iar casele au rămas pustii.

Acum, A Barca este doar un sat-fantomă. Mulți vizitatori vin să îl vadă datorită istoriei așezării.

Municipalitatea speră să găsească un investitor dispus să aloce milioane de euro pentru renovarea caselor și transformarea satului dintr-unul abandonat într-o adevărată oază turistică.

Sursa foto: Capturi YouTube / BBC News