Închisoare cu executare pentru un patron care a șicanat un alt șofer în trafic, la Breazu

Șeful unui service auto a ajuns să fie condamnat pentru încălcarea Codului Rutier, chiar cu executare!
După ce l-a șicanat în trafic pe un alt conducător auto, patronul atelierului auto a fugit de oamenii legii, apoi a refuzat prelevarea de probe biologice, scrie Ziarul de Iași.
Nu se afla la prima abatere, așa că singura opțiune a judecătorilor era să-l condamne cu executare în regim de detenție.
Incidentul a avut loc pe DJ 282 în satul Breazu, comuna Rediu.
După ce a șicanat un alt șofer în trafic, individul i-a pus frână brusc în față. Ulterior, el a coborât și a lovit cu piciorul în portiera dreapta-față a mașinii respective.
Polițiștii au identificat autoturismul agresorului, dar acesta a refuzat să oprească la semnalul lor. A urmat o urmărire ca-n filme, finalizată cu oprirea mașinii.
Șoferul agresiv era și beat.
