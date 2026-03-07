Închisoare cu executare pentru un patron care a șicanat un alt șofer în trafic, la Breazu

Șeful unui service auto a ajuns să fie condamnat pentru încălcarea Codului Rutier, chiar cu executare!

După ce l-a șicanat în trafic pe un alt conducător auto, patronul atelierului auto a fugit de oamenii legii, apoi a refuzat prelevarea de probe biologice, scrie Ziarul de Iași.

Nu se afla la prima abatere, așa că singura opțiune a judecătorilor era să-l condamne cu executare în regim de detenție.

Incidentul a avut loc pe DJ 282 în satul Breazu, comuna Rediu.

După ce a șicanat un alt șofer în trafic, individul i-a pus frână brusc în față. Ulterior, el a coborât și a lovit cu piciorul în portiera dreapta-față a mașinii respective.

Polițiștii au identificat autoturismul agresorului, dar acesta a refuzat să oprească la semnalul lor. A urmat o urmărire ca-n filme, finalizată cu oprirea mașinii.

Șoferul agresiv era și beat.

