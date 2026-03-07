Meseria pentru care se cer doar 4 clase absolvite, dar care e plătită cu 7.000 lei pe lună

Te-ai gândit vreodată care ar putea fi meseria pentru care se cer doar 4 clase absolvite, dar care e plătită cu un salariu net peste medie, în fiecare lună? Venitul estimat este între 6.000 și 7.000 de lei pe lună.

Unii dintre lucrătorii din domeniul construcțiilor pot ajunge să câștige un salariu net peste medie, în 2026. Unele dintre meserii nu ar necesita mai mult de 4 clase absolvite, iar venitul net ar putea să se situeze între 6.000 și 7.000 de lei. Este vorba despre personalul în construcții, îndeosebi despre fierar-betonist, zidar și zugrav.

Specializare pe cont propriu în domeniul construcțiilor

În condițiile în care dorești să te angajezi la o firmă mare, se cere, de obicei, calificare pentru o anumită poziție. Majoritatea cursurilor de calificare (zidar, fierar, instalator) cer minimum 8 sau 10 clase. Însă, există o altă variantă care ar putea fi aleasă. Și anume, persoana care dorește să câștige foarte bine cu 4 clase în acest domeniu, calea nu este angajarea clasică la o firmă mare, ci specializarea practică pe cont propriu.

Cu alte cuvinte, poate fi aleasă calea mesariașului „cu ziua” (pentru finisaje). Practic, înveți să pui gresie, faianță sau să dai glet de la un meseriaș. Apoi, după ce prinzi experiență, poți lucra singur pentru persoane fizice. Oamenii te vor plăti pentru calitatea muncii, nu te vor întreba de diplomă. Aici poți câștiga peste 6.000 – 7.000 lei.

Autorul recomandă: