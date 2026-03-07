Ucraina, sub un atac masiv și combinat al rușilor. Bombardamente în Kiev, Harkov, Zaporojie, Dnipropetrovsk și Odesa. Ce puțin 6 morți

Ucraina a fost ținta unui nou val de bombardamente rusești în noaptea de vineri spre sâmbătă, mai multe orașe fiind atacate simultan, inclusiv capitala Kiev, Harkov sau Zaporojie cu drone, rachete balistice și tiruri de artilerie. Potrivit autorităților ucrainene, cel puțin șase persoane și-au pierdut viața și alte zeci de persoane au fost rănite în urma atacurilor rusești.

Primele explozii s-au auzit în capitala Ucrainei în jurul orei 1:30 dimineața, ora locală, potrivit jurnaliștilor locali aflați la fața locului. Alte explozii au fost raportate în jurul orei 1:40 dimineața, ora locală, scrie Kiev Independent.com.

„Forțele de apărare aeriană operează în capitală. Rămâneți în adăposturi”, a declarat primarul Kievului, Vitalii Klitschko.

Ulterior, în jurul orei 3:00 dimineața, ora locală, a fost emisă o alertă de raid aerian la nivel național, ca răspuns la atacul rus.

Unele dintre cele mai grave distrugeri au fost raportate în orașul Harkov, din estul țării, unde un bloc de locuințe a fost lovit direct.

„În urma atacului inamic, o parte a unui imobil rezidenţial cu cinci etaje, situat în cartierul Kyivski la Harkov a fost practic distrusă. O clădire situată în apropiere a fost de asemenea avariată”, a scris pe rețelele de socializare şeful administraţiei militare regionale din Harkov, Oleg Sinegubov.

Primarul orașului, Igor Terehov, a confirmat că cel puțin cinci persoane au murit în urma bombardamentului. Printre răniți se află și mai mulți copii, inclusiv doi băieți de șase și 11 ani și o fată de 17 ani.

Atacuri cu drone, rachete și artilerie în mai multe regiuni

Un alt deces a fost raportat în regiunea Dnipropetrovsk, unde forțele ruse au lansat aproape 20 de atacuri asupra districtului Nikopol. Șeful administrației regionale, Oleksandr Ganja, a anunțat că o persoană a fost ucisă și alta rănită în urma loviturilor.

În regiunea Zaporojie, o lovitură rusească a rănit un bebeluș, a anunțat pe Telegram șeful administrației regionale, Ivan Fedorov.

Alte două persoane au fost rănite într-un „atac cu drone inamice” asupra unei locuințe din centrul localității Ciuguiev, aflată la aproximativ 20 de kilometri de Harkov, a declarat primarul Galina Minaeva.

Pe parcursul nopții, alerte aeriene au fost declanșate pe întreg teritoriul Ucrainei din cauza raidurilor rusești.

Totodată, au fost raportate explozii și în Odesa, în timp ce Forțele Aeriene au avertizat că mai multe grupuri de drone se apropie de oraș.

În același timp, aviația militară a Poloniei a ridicat de la sol mai multe avioane de luptă pentru a proteja spațiul aerian al țării în zonele de la frontiera cu Ucraina, măsură luată frecvent în timpul atacurilor rusești asupra regiunilor vestice ale Ucrainei.

