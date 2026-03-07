Iașul primește 140 milioane de lei pentru persoanele cu handicap. Cât plătește statul la nivel național

Numărul beneficiarilor din județul Iași situează județul în partea de sus a clasamentului național, în privința ajutorului financiar oferit persoanelor cu dizabilități.

La categoria persoanelor cu handicap grav, Iașul are 14.481 de beneficiari, scrie Ziarul de Iași, fiind depășit doar de București – 30.233 beneficiari, Prahova – 14.717 și Olt – 14.429 beneficiari.

Și în situația handicapului accentuat, Iașul depășește pragul de 12.900 de beneficiari.

Aproape 3% dintre ieșeni primesc indemnizația pentru handicap grav sau accentuat (raportat la o populație de 988.621 de locuitori).

Află cum se împart banii pe Ziarul de Iași…

Autorul recomandă: