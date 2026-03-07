„Duelul” filosofilor ieșeni: Jigniri de la disputa pentru ocuparea unei funcții academice. „Costul” împăcării: 1 leu și scuze publice

Doi filosofi s-au încleștat în fața instanței la Iași. Unul dintre ei s-a simțit „sabotat” în contextul ocupării unor funcții academice și l-a jignit pe celălalt.

Totul s-a „tranșat” pe rețelele sociale și apoi în instanță, cel jignit cerând daune morale de 1 leu și scuze publice, informează Ziarul de Iași.

În cele din urmă, „războiul filosofilor” s-a încheiat cu un acord de mediere.

Conform acțiunii inițiate în instanță de către D.C., conferențiar în cadrul Facultății de Filosofie a Universității „A.I. Cuza”, conflictul cu R.U. a „mocnit” de la un concurs organizat în 2018 de instituția de învățământ pentru ocuparea unui post de cercetător științific III. D.C. era membru în comisia de examinare, la concurs înscriindu-se și R.U. Nota finală a acestuia, de 7,72, menținută și după contestație, a fost insuficientă pentru câștigarea postului. R.U. a încercat ulterior să afle ce notă a primit de la fiecare membru al comisiei și s-a plâns de respingerea sa, pentru care îl învinovățea și pe D.C.

După câțiva ani, a fost scos la concurs un post de lector universitar, pentru care au candidat amândoi. Postul a fost adjudecat de D.C., în timp ce R.U. a fost respins, deoarece nu îndeplinea condițiile de participare. Iarăși, R.U. s-a plâns că în spatele respingerii sale s-ar fi aflat D.C.

Jigniri crunte: „Țârcovnic creștin corupt”

Citește continuarea pe Ziarul de Iași…

Autorul recomandă: