Actorul Mike Heslin din ”Lioness” a murit la 35 de ani. Soțul lui vrea să dea în judecată un restaurant din Las Vegas

Mike Heslin, celebrul actor din ”Lioness”, a murit la doar 35 de ani. Soțul său a intentat un proces pentru moarte neglijentă împotriva unui restaurant din Las Vegas și a acuzat întârzierea manevrelor de resuscitare.

Plângerea a fost depusă pe 18 septembrie de către Scotty Dynamo (nume real Nicolas James Wilson) împotriva Aria Resort and Casino, care deține restaurantul Javier’s Las Vegas. Documentele judiciare, obținute de Us Weekly, indică faptul că procesul vizează cinci capete de acuzare precum moarte neglijentă, pierderea partenerului de viață, neglijență simplă și gravă, dar și angajarea și instruirea necorespunzătoare a personalului.

Cum a avut loc tragedia în care Mike Heslin a murit

Potrivit plângerii, Mike Heslin lua masa la Javier’s împreună cu doi prieteni când ”s-a prăbușit”. Documentele susțin că ”a fost imediat evident că Michael suferea o urgență medicală. Prietenii săi au început să strige după ajutor și au mutat masa pentru a-l întinde pe podea, un semnal clar care ar fi trebuit să declanșeze o intervenție imediată.”

”Pe parcursul următoarelor minute, mai mulți angajați ai ARIA și/sau JAVIER’S au venit la locul incidentului și l-au văzut pe Michael prezentând semne evidente ale unei urgențe medicale”, se arată în proces.

”Acești angajați au stat deoparte, nu au luat nicio măsură de salvare și nu au inițiat sau sprijinit eforturi care i-ar fi putut salva viața”, se mai arată în documente.

Plângerea este continuată de faptul că personalul ”nu a efectuat resuscitarea cardiopulmonară (CPR) la timp”. O martoră care a început manevrele ar fi fost ”îndepărtată cu forța” de către un angajat, ”oprind compresiunile toracice și întrerupând această măsură salvatoare”.

Dynamo mai susține că restaurantul a eșuat să ”mențină stocul și inventarul echipamentelor de urgență” și să ”activeze un protocol de intervenție cunoscut și așteptat, inclusiv chemarea personalului instruit sau utilizarea unui defibrilator automat (AED) care se presupunea că era disponibil la fața locului.”

Scotty Dynamo cere despăgubiri în valoare de 15.000 de dolari. Un purtător de cuvânt al MGM Resorts International, compania care deține Aria, a declarat pentru Us Weekly: ”Aceste afirmații nu sunt aliniate cu faptele și vom răspunde prin procesul legal.”

Dynamo a confirmat moartea lui Heslin pe 5 iulie

Moartea lui Heslin a fost confirmată pe 5 iulie, printr-un mesaj emoționant pe Instagram:

”Pe 2 iulie, soțul meu, cel mai bun prieten și sufletul meu pereche @mikeheslin a murit în urma unui eveniment cardiac neașteptat după o săptămână de luptă în spital. Michael era tânăr, perfect sănătos, iar medicii nu au nicio explicație pentru ce s-a întâmplat”, a scris acesta.

Într-un alt tribut, Dynamo a scris: ”Michael a fost genial, altruist, talentat și un înger păzitor în viața reală. M-a sprijinit în multiple runde de cancer. Era persoana pe care toți o sunau când aveau vești bune și cea mai bună ureche de ascultat la nevoie. A fost cel mai bun, mai dulce și mai iubitor om de pe pământ și scotea la iveală ce era mai frumos în fiecare persoană care îl întâlnea.”

Din nefericire Mike Heslin a murit, iar acum Scotty Dynamo cere despăgubiri.