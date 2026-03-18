Avertismentul lui Zelenski pentru Europa: „Pregătiți-vă pentru atacuri teroriste cu drone din partea rețelelor criminale. Rusia și Iran, frați în ură”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că Europa trebuie să se pregătească pentru atacuri cu drone din partea rețelelor criminale și a organizațiilor teroriste. Liderul de la Kiev spune că tehnologia ieftină face posibilă declanșarea unor atacuri în masă, care ar putea readuce haosul terorist pe bătrânul continent.

Europa se confruntă cu un nou tip de amenințare, pe măsură ce tehnologia dronelor devine tot mai accesibilă și mai sofisticată. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avertizat că statele europene trebuie să fie pregătite nu doar pentru atacuri din partea statelor, ci și din partea actorilor non-statali, scrie The Guardian.com.

„Nu este vorba doar despre un stat care lansează atacuri, trebuie să fim pregătiți pentru orice fel de atac, inclusiv din partea actorilor non-statali, a rețelelor criminale, a grupurilor teroriste și chiar a atacatorilor solitari care pot avea acces la astfel de tehnologii”, a declarat Zelenski în fața parlamentarilor britanici, la Westminster.

Dronele schimbă complet regulile securității

Liderul ucrainean a precizat că atacurile în masă nu mai sunt rezervate statelor puternice sau liderilor autoritari.

„Odată cu răspândirea dronelor, atacurile în masă nu mai costă miliarde. Costă mult mai puțin. Din păcate, nu mai este doar un nebun bogat ca Putin care își poate permite acest lucru”, a spus liderul de la Kiev.

Zelenski a atras atenția asupra evoluției rapide a acestor arme, inclusiv integrarea inteligenței artificiale, ceea ce le face mai rapide, mai precise și mai letale. În acest context, el a acuzat cooperarea militară dintre Rusia și Iran, pe care le-a descris drept regimuri „frați în ură”.

„Nu spunem că Rusia nu poate inova. Poate, dar o face pentru a ucide, a mutila, a distruge. La asta se pricepe cel mai bine, la fel ca ayatollahii; se poate observa acest lucru în modul în care Shahed-urile au evoluat de la ceva asemănător armelor de blitz la drone mai rapide, mai letale și care utilizează deja inteligența artificială”, a explicat președintele ucrainean.

Apel la unitate în Europa

Discursul lui Zelenski a avut loc în contextul unor îngrijorări tot mai mari privind extinderea conflictelor din Orientul Mijlociu și impactul acestora asupra securității europene.

De asemenea, premierul britanic Keir Starmer a subliniat, la rândul său, necesitatea menținerii sprijinului pentru Ucraina.

„Putin nu poate fi cel care beneficiază de conflictul din Iran, fie că este vorba de prețurile petrolului sau de ridicarea sancțiunilor. Este foarte important să ne menținem hotărârea în ceea ce privește sprijinirea Ucrainei, făcând tot ce putem pentru a slăbi puterea lui Putin.”, a spus Starmer.

Totodată, Zelenski a avertizat că războiul nu mai are granițe clare: „Dacă răul învinge, evoluția războiului va traversa orice distanță de pe pământ, niciun ocean nu va ajuta, niciun deșert, niciun munte…”.

În același timp, liderul de la Kiev a anunțat că Ucraina este pregătită să ofere sprijin defensiv aliaților occidentali, inclusiv prin echipe de interceptare și sisteme radar.

„Acesta este genul de întăriri pe care le oferim și ar putea fi necesare în curând în toată Europa. Dronele pot fi lansate nu numai de pe uscat, ci și de pe nave aflate pe mare. Astfel de atacuri de lungă distanță nu mai sunt rare”, a avertizat Zelenski.

