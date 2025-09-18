Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, vor depune fotografii și dovezi științifice într-un proces de defăimare intentat în Statele Unite împotriva comentatoarei conservatoare Candace Owens, care a susținut public că prima doamnă a Franței s-ar fi născut bărbat.

Emmanuel Macron și soția sa, Brigitte, sunt hotărâți să ducă în instanță acuzațiile lansate de influencerița de dreapta Candace Owens.

Potrivit BBC, citat de Mediafax, cuplul prezidențial intenționează să prezinte fotografii și „dovezi științifice” pentru a demonstra că Brigitte Macron este femeie, în cadrul unui proces de defăimare deschis în SUA.

Avocații lui Owens au depus deja o cerere de respingere a plângerii. Într-un interviu pentru podcastul BBC Fame Under Fire, avocatul Tom Clare a explicat că afirmațiile sunt „incredibil de supărătoare” pentru soția președintelui Franței și reprezintă o „distragere” pentru acesta.

„Nu vreau să sugerez că i-au afectat activitatea. Dar, la fel ca oricine care încearcă să echilibreze cariera cu viața de familie, atunci când familia este atacată, te afectează. Și nu este imun la asta doar pentru că este președintele unei țări”, a declarat Clare.

Apărătorul legal a precizat că în instanță vor fi prezentate „mărturii de expertiză cu caracter științific” și că soții Macron vor demonstra „atât generic, cât și specific” falsitatea acuzațiilor.

„Este incredibil de greu de acceptat că trebuie să treci prin așa ceva și să prezinți astfel de dovezi. Dar ea este hotărâtă să facă ce trebuie pentru a lămuri situația”, a mai spus Clare.

Întrebat dacă vor fi puse la dispoziția instanței fotografii cu Brigitte Macron însărcinată, avocatul a confirmat existența acestora și a precizat că vor fi depuse ca probă.

Candace Owens „pariază” cu reputația profesională

Candace Owens, fostă comentatoare la publicația conservatoare Daily Wire și cu milioane de urmăritori online, a promovat de mai multe ori teoria potrivit căreia Brigitte Macron ar fi bărbat. În martie 2024, Owens a mers chiar mai departe, afirmând că își „pune întreaga reputație profesională în joc” pe această idee.

Ipoteza și-a avut originea într-un videoclip de pe YouTube publicat în 2021 de două bloggere franceze, Amandine Roy și Natacha Rey. În 2024, soții Macron au câștigat un proces de defăimare împotriva lor în Franța, dar decizia a fost anulată în apel în 2025, pe baza principiului libertății de exprimare.

În iulie 2025, Emmanuel și Brigitte Macron au deschis un nou proces în SUA împotriva lui Owens, acuzând-o că „a ignorat toate dovezile credibile care infirmau acuzația și a preferat să promoveze conspiraționiști cunoscuți și defăimători dovediți”.

Într-un interviu acordat publicației Paris Match, președintele Franței a explicat motivul acțiunii: „Este vorba despre a-mi apăra onoarea! Pentru că este o aberație. Este cineva care știa foarte bine că informațiile sunt false și le-a folosit pentru a face rău, în slujba unei ideologii și a legăturilor sale cu lideri de extremă dreapta.”

Avocații lui Owens cer respingerea cazului, susținând că procesul nu ar fi trebuit intentat în Delaware, stat în care aceasta spune că nu are nicio legătură de afaceri. În opinia lor, ar fi o „povară financiară și operațională semnificativă” să fie obligată să se apere acolo.

BBC a solicitat un punct de vedere din partea echipei de avocați ai lui Owens. În declarațiile anterioare, influencerița și-a menținut poziția, afirmând că libertatea de exprimare este „cel mai american lucru”.