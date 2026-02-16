Satul cu vedere la ocean care se vinde la prețul unui apartament 

Un sat abandonat din Spania, care are vedere la ocean, se vinde la prețul unui apartament. Vânzătorul cere suma de 150.000 de euro pentru cele 10 case tradiționale și pentru teren. Experții spun că zona are un mare potențial turistic.

Satul Candelago este situat pe Costa da Morte în nord-vestul Spaniei. Localitatea care este abandonată se scoate la prețul unui apartament. Proprietatea a suferit recent o scădere importantă de preț, iar acest lucru a stârnit interesul potențialilor cumpărători. În 2021, satul a fost listat la 200.000 de euro, iar acum acesta costă 150.000 de euro, relatează Știripesurse.

Satul din Spania care se vinde la prețul unui apartament

Candelago se află pe malul Oceanului Atlantic și oferă priveliști uimitoare la mare, dar și peisaje sălbatice și trasee de călătorie. Are 10 case tradiționale din piatră, câteva grânare și numeroase alei pline de vegetație. El a fost abandonat treptat începând cu 1970.

Satul nu se află în mijlocul pustietății. Este poziționat la doar câțiva kilometri distanță de satul Corme, un centru de pescuit care găzduiește istoricul Far Rocundo și Muzeul de Artă Contemporană Costa da Morte.

Candelago este aproape de malul oceanului și poate fi transformat într-un refugiu privat sau într-un loc turistic. Vederea la ocean îi sporește atractivitatea pentru posibilii cumpărători.

