Accident feroviar grav în Alpii elvețieni. Un tren de pasageri a deraiat din cauza unei avalanșe în cantonul Valais

Un accident feroviar grav a avut loc luni dimineață în apropierea satului Goppenstein din cantonul elvețian Valais, unde o avalanșă masivă a lovit un tren de călători, anunță poliția cantonală din Valais.

La bordul trenului care a deraiat, care plecase din Spiez, Berna, în jurul orei 06:00, se aflau aproximativ 30 de persoane, iar poliția cantonală a confirmat inițial că există „probabil” mai mulți răniți, deși informații despre numărul exact și gravitatea rănilor nu au fost comunicate inițial. Un purtător de cuvânt al poliției cantonale a declarat că o operațiune de salvare majoră, care a implicat și elicoptere, a fost declanșată, dar circumstanțele precise ale accidentului și tipul de convoi implicat în salvarea pasagerilor din tren nu au fost încă detaliate oficial.

Potrivit ultimului comunicat al autorităților, toate cele 30 de persoane aflate în trenul prins sub avalanșă au fost salvate iar circulația pe acea rută este închisă până la ora 16:00.

