Cea mai mare captură de droguri din istoria El Salvador: cum au recuperat forțele navale 6,6 tone de cocaină

16 feb. 2026, 12:27, Știri externe
Marina din El Salvador a interceptat, în apele internaționale, un vas care transporta 6,6 tone de cocaină, cu o valoare aproximativă de 165 de milioane de dolari, a informat, duminică, președintele Nayib Bukele. Oficialul consideră că aceasta ar fi cea mai mare captură de cocaină din istoria țării, relatează Los Angeles Times.

„Marina noastră națională a realizat cea mai mare captură de droguri din istoria El Salvadorului”, a declarat Bukele pe rețeaua de socializare X.

Potrivit acestuia, Fuerza Naval de El Salvador a capturat nava la aproximativ 380 de mile marine sud-vest de coastele țării – mult în afara zonei economice exclusive a țării.

Forțele navale salvadoriene au interceptat nava de contrabandă FMS EAGLE, de 54 de metri lungime, înregistrată sub pavilionul Tanzaniei, care transporta în compartimente ascunse, 330 de colete echivalente cu 6,6 tone de cocaină, cu o valoare aproximativă pe piața neagră de 165 de milioane de dolari, a detaliat președintele.

Drogurile erau ascunse în rezervoare de balast și au fost localizate de scafandrii marinei salvadoriene, potrivit anunțului.

El Salvador a raportat arestarea a 10 presupuși traficanți de droguri: patru columbieni, trei nicaraguani, doi panamezi și un ecuadorian.

Bukele a estimat valoarea transportului la 165 de milioane de dolari, sau 25.000 de dolari pe kilogram. Prețurile de livrare în Europa – piața de referință din ultimii ani – au fost ceva mai mici, în jur de 18.000 de dolari pe kilogram sau mai puțin.

Autoritățile salvadoriene au confiscat peste 25 de tone de droguri în 2025, majoritatea cocaină, în valoare de peste 618 milioane de dolari

Bukele, care s-a descris drept „cel mai cool dictator din lume”, este unul dintre cei mai proeminenți susținători ai actualei administrații americane din America Latină. Efortul guvernului său de a confisca o navă cu droguri în largul mării este în concordanță cu una dintre prioritățile principale ale Washingtonului – intensificarea interdicțiilor împotriva contrabandiștilor din Pacificul de Est.

