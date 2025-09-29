Agenția Europeană de Mediu AVERTIZEAZĂ că schimbările climatice și poluarea amenință resursele Europei

Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă o amenințare directă la adresa resurselor naturale de care Europa are nevoie pentru securitatea sa economică, a avertizat luni Agenția Europeană de Mediu.

Instituția atrage atenția că biodiversitatea din Europa este în declin din cauza producției și consumului nesustenabile, în special în sistemul alimentar, informează Reuters.

Din cauza supraexploatării resurselor naturale, a poluării și a speciilor alogene invazive, peste 80% din habitatele protejate se află într-o stare precară sau gravă, se arată în raport, iar resursele de apă sunt, de asemenea, supuse unei presiuni severe.

„Degradarea lumii noastre naturale pune în pericol modul de viață european. Europa depinde în mod critic de resursele naturale pentru securitatea economică, pentru care schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă o amenințare directă”, avertizează Agenția Europeană de Mediu.

Europa întrgistrează cea mai rapidă creștere a temperaturii medii

Instituția atrage atenția că Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire din lume și se confruntă cu secete tot mai accentuate și alte fenomene meteorologice extreme. Dar guvernele se confruntă cu alte priorități, inclusiv competitivitatea industrială, iar negocierile privind obiectivele climatice ale UE au alimentat diviziunile dintre țările mai bogate și cele mai sărace.

Statele membre UE au confirmat săptămâna trecută că blocul comunitar nu va respecta termenul limită global pentru stabilirea de noi obiective de reducere a emisiilor din cauza diviziunilor dintre guvernele UE cu privire la planurile existente.

„Perioada pentru acțiuni semnificative se îngustează, iar consecințele întârzierii devin mai tangibile. Ne apropiem de puncte de cotitură – nu doar în ecosisteme, ci și în sistemele sociale și economice care stau la baza societăților noastre”, a afirmat directorul Agenției, Leena Yla-Mononen.

În urma analizei datelor din 38 de țări, raportul oferă un apel clar la acțiune pentru a continua refacerea naturii Europei, protejarea biodiversității și reducerea poluării, deoarece starea generală a mediului din Europa necesită îmbunătățiri suplimentare. Protejarea resurselor naturale, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, precum și reducerea poluării vor contribui la reziliența Europei.

Sursa foto: Shutterstock