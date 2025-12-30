Mai multe afișe stradale care critică lideri europeni precum președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy și liderul opoziției maghiare Péter Magyar, circulă prin toată Budapesta.

Imaginile au fost publicate și pe rețelele de socializare unde au stârnit fel și fel de reacții.

Conform textului afișat pe acestea, Ursula von der Leyen, Volodimir Zelenski și Péter Magyar ar urma să mărească taxele europenilor, iar banii sunt aruncați într-o „toaletă de aur ucraineană”. Textul este în limba maghiară.

Porivit rapoartelor din preșa internațională, aceste imagini sunt afisele electorale ale premierului Viktor Orban care acuză liderii occidentali și ucraineni că promovează războiul și risipesc banii publici în Ucraina în loc să ajute cetățenii din țările lor.

Reamintim că, pe 19 decembrie, la summitul UE de la Bruxelles, liderii europeni au luat decizia de a acorda Ucrainei o finanțare de 90 de miliarde de euro cu dobândă zero pentru perioada 2026–2027. Cu toate acestea, Ungaria, Slovacia și Republica Cehă și-au declarat oficial nealinierea la această decizie și au refuzat să participe la finanțare.

Cu o zi înainte, Orban declara că o continuare a conflictului ucrainean este benefică pentru politicienii, producătorii de arme și bancherii naivi.

În urmă cu o săptămână, pe 22 decembrie, premierul maghiar a participat la o ceremonie de deschidere a unei secțiuni a autostrăzii M4. În cadrul acesteia, Viktor Orbán a declarat că banii contribuabililor maghiari ar trebui folosiți pentru dezvoltarea țării lor, nu pentru a finanța luxul oligarhilor ucraineni.

„Banii ungurilor sunt mai necesari pe câmpia ungară, pe o autostradă cu patru benzi, decât sub focul din Donbas sau în căzile aurite ale oligarhilor ucraineni”, a declarat șeful guvernului ungar.

Discursul său a fost difuzat pe canalul oficial de YouTube al prim-ministrului.

Un alt afiș care a fost amplasat, în noiembrie, lângă școala din Piliscsaba, districtul Pilisvörösvár, prezintă o țeavă de tanc îndreptată spre trecători, lângă ea fiind Ursula von der Leyen, Péter Magyar și Volodymyr Zelensky.

Péter Singer, un reprezentant independent al administrației locale din Piliscsaba, a declarat presei că mai mulți locuitori din Piliscsaba, inclusiv părinți, l-au contactat și s-au plâns de afiș.

În mai 2024, un afiș guvernamental cu sloganul „Opriți războiul” a fost amplasat în aceeași stație de autobuz, în cadrul campaniei electorale a Fidesz (partidul lui Orban n.r.) pentru Parlamentul European. La acea vreme, primăria a mutat afișul după ce mai mulți părinți au semnalat că sloganul îi deranja.

