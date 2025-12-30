Prima pagină » Știri externe » O pană de curent din Tunelul Canalului Mânecii a paralizat serviciul Eurostar. Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles, anulate

🚨 O pană de curent din Tunelul Canalului Mânecii a paralizat serviciul Eurostar. Toate trenurile dintre Londra, Paris, Amsterdam şi Bruxelles, anulate

30 dec. 2025, 15:08, Știri externe
15:57

UPDATE. Haos în gara St Pancras din Londra, unde trenurile au fost blocate până la patru ore

15:38

UPDATE. Operatorul Tunelului Canalului Mânecii anunță că traficul feroviar se va relua treptat în această după-amiază

Circulația feroviară se va „relua treptat” în această după-amiază, a anunțat compania Getlink, care operează Tunelul Canalului Mânecii într-o nouă actualizare.

„Un incident legat de alimentarea cu energie electrică a trenurilor a avut loc, în această dimineață, într-o parte a Tunelului Canalului Mânecii, afectând traficul trenurilor și al navetelor. Este necesară o intervenție tehnică, care este în curs de desfășurare”, se arată în actualizare.

Se precizează că, în timp ce „serviciul este suspendat temporar în ambele direcții. Se așteaptă ca traficul să se reia treptat în jurul orei 15:00 CET” (14:00 GMT).

„Echipele noastre lucrează pentru a restabili situația cât mai repede posibil”, adaugă operatorul. „Timpii de așteptare vor fi ajustați pe parcursul zilei.”

Eurostar a declarat anterior că toate serviciile au fost suspendate „până la o nouă notificare” și a îndemnat pasagerii să nu călătorească. Le Shuttle, care transportă vehicule și pasageri, a avertizat asupra unor întârzieri mari.

15:24

UPDATE. Haos la Eurostar și Eurotunnel

Sursă foto:Facebook/ Mihaela Gherghisan Naum

15:21

UPDATE. Pasagerii sunt blocați în trenuri din cauza unor probleme majore la Tunelul Canalului Mânecii

15:16

UPDATE. Cozile mașinilor care speră să traverseze tunelul se măresc

„Nu mergem nicăieri. Se pare că nu avem curent. O modalitate de a încheia anul!“, scrie un călător pe X.

Eurostar, serviciul de trenuri de mare viteză care leagă Marea Britanie de Europa continentală, s-a confruntat, marți, cu întârzieri severe din cauza unei pene de curent, ceea ce a dus la întârzieri pentru mii de călători.

„Îi sfătuim insistent pe toți pasagerii noștri să își amâne călătoria pentru o altă dată”, a declarat Eurostar pe site-ul său, invocând o problemă cu alimentarea cu energie electrică din Tunelul Canalului Mânecii. „Vă rugăm să nu veniți la gară decât dacă aveți deja un bilet pentru a călători.”

Serviciile au fost anulate și pentru trenul Le Shuttle, care transportă mașini și vehicule de marfă între terminalele din Folkestone și Calais.

Cozi de șoferi se formează deja la Folkestone, scrie The Guardian, în timp ce trenul de pasageri de la ora 7:01, care a plecat din gara internațională St Pancras, nu a ajuns încă la Paris și are acum o întârziere de patru ore.

Într-un anunț postat pe site-ul său, operatorul Eurostar a declarat: „Din cauza unei probleme cu alimentarea cu energie electrică din tunelul Canalului Mânecii și a unei defecțiuni ulterioare a trenului Le Shuttle, le recomandăm insistent tuturor pasagerilor noștri să își amâne călătoria pentru o altă dată. Vă rugăm să nu veniți la gară decât dacă aveți deja un bilet pentru a călători.”

Într-o declarație de pe site-ul Le Shuttle se preciza: „Întâmpinam întreruperi severe ale serviciului nostru din cauza unei probleme cu alimentarea cu energie electrică aeriană; serviciile sunt întârziate.”

„Depunem eforturi mari pentru a rezolva această problemă. Vă mulțumim pentru înțelegere.”

Cele mai noi