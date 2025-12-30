Eurostar, serviciul de trenuri de mare viteză care leagă Marea Britanie de Europa continentală, s-a confruntat, marți, cu întârzieri severe din cauza unei pene de curent, ceea ce a dus la întârzieri pentru mii de călători.

„Îi sfătuim insistent pe toți pasagerii noștri să își amâne călătoria pentru o altă dată”, a declarat Eurostar pe site-ul său, invocând o problemă cu alimentarea cu energie electrică din Tunelul Canalului Mânecii. „Vă rugăm să nu veniți la gară decât dacă aveți deja un bilet pentru a călători.”

Serviciile au fost anulate și pentru trenul Le Shuttle, care transportă mașini și vehicule de marfă între terminalele din Folkestone și Calais.

Cozi de șoferi se formează deja la Folkestone, scrie The Guardian, în timp ce trenul de pasageri de la ora 7:01, care a plecat din gara internațională St Pancras, nu a ajuns încă la Paris și are acum o întârziere de patru ore.

Într-un anunț postat pe site-ul său, operatorul Eurostar a declarat: „Din cauza unei probleme cu alimentarea cu energie electrică din tunelul Canalului Mânecii și a unei defecțiuni ulterioare a trenului Le Shuttle, le recomandăm insistent tuturor pasagerilor noștri să își amâne călătoria pentru o altă dată. Vă rugăm să nu veniți la gară decât dacă aveți deja un bilet pentru a călători.”

Într-o declarație de pe site-ul Le Shuttle se preciza: „Întâmpinam întreruperi severe ale serviciului nostru din cauza unei probleme cu alimentarea cu energie electrică aeriană; serviciile sunt întârziate.”

„Depunem eforturi mari pentru a rezolva această problemă. Vă mulțumim pentru înțelegere.”