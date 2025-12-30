Războiul hibrid la nivel global. Clasamentul țărilor care au fost ținta atacurilor cibernetice în 2025

Atacurile cibernetice s-au intensificat, la nivel global, pe fondul tensiunilor geopolitice, în 2025. Membrii NATO, în special liderii europeni, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la războiul hibrid, manifestat nu numai prin intruziunea dronelor, ci și prin atacuri cibernetice.

Manfred Boudreaux-Dehmer, primul director de informații al NATO, a declarat, în luna octombrie, că viitorul războiului nu este pe front, ci are un aspect hibrid manifestat și prin atacuri cibernetice.

Atacurile cibernetice perturbă infrastructua critică, sabotează sistemele subacvatice și generează blocaje în furnizarea de energie electrică. În 2025, anumite state au constituit o țintă predilectă a atacurilor cibernetice, potrivit deepstrike.io.

1. Statele Unite ale Americii

SUA rămâne ținta numărul 1 la nivel global, cu mii de atacuri cibernetice, săptămânale asupra organizațiilor. Compania IBM a constatat că 86% din incidentele din America de Nord au avut loc în Statele Unite. Potrivit unui raport Forescout, 264 de rețele periculoase de hackeri se concentrează asupra SUA.

Atacatorii cibernetici, de la simpli infractori digitali, până la rețele de hackeri rusești, chineze, iraniene, țintesc neîncetat rețelele americane. Atacurile cibernetice ale sistemelor de sănătate din Statele Unite rezultă în pagube de miliarde de dolari.

2. Ucraina

Ucraina a fost ținta unui număr copleșitor de atacuri atacuri cibernetice, care s-au triplat de la izbucnirea războiului în 2022. Un raport Radware a indicat 2.052 de atacuri cibernetice în 2025, mai multe decât orice altă țară.

Majoritatea atacurilor cibernetice sunt motivate politic, în timp ce unele sunt sponsorizate de Rusia. Guvernul, armata, rețeaua electrică, sistemele de telecomunicații și bancare ale Ucrainei au fost ținta hackerilor sau campaniilor de spionaj digital.

Hackerii își propun să perturbe infrastructura civilă prin infiltrarea în instituții de stat și să erodeze încrederea în guvern, prin răspândirea fake-news-urilor.

3. Israel

Israelul ocupă adesea un loc fruntaș în clasamentele atacurilor cibernetice din 2024-2025, fapt ce reflectă tensiunile regionale constante. Potrivit unui raport Radware, în 2025 au avut loc 1.550 de atacuri asupra Israelului, în principal din partea hackerilor activiști pro-palestinieni.

Aceste grupuri, susținute de Iran au preluat controlul rețelelelor digitale, au provocat scurgeri de date în cazul băncilor, mass-media, telecomunicațiilor și site-urilor guvernamentale israeliene. În urma declanșării războiului din Gaza în octombrie 2023, intensitatea atacurilor asupra Israelului s-a triplat.

4. Japonia

Japonia rămâne pe primul loc la capitolul atacuri în zona Pacificului de Sud. Raportul IBM a indicat că 66% din incidentele din zona Pacificului au avut loc în Japonia, ceea ce o plasează printre cele mai expuse țări la nivel mondial. Economia Japoniei este integral digitalizată în industria auto, electronică și producție.

De asemenea, Japonia reprezintă un nod critic în lanțurile de aprovizionare globale. Acești factori atrag atât infractorii cibernetici, cât și actori statali. Rețelele de hackeri din China, Coreea de Nord, Iran și Rusia vizează firmele, băncile și corporațiile japoneze.

5. Regatul Unit

Regatul Unit se clasează adesea în topul celor mai vulnerabile țări în ceea ce privește atacurile cibernetice. Datele recente arată că într-un trimestru, a înregistrat peste 100 de milioane de tentative de hacking.

Economie digitală dezvoltată și sectorul tehnologic performant fac din organizațiile britanice o pradă profitabilă. Atacurile cibernetice din Marea Britanie, afectând, în principal, băncile, asiguratorii, sistemul de sănătate și universitățile.

Rapoartele notează că cetățenii britanici se confruntă cu fraude record de identitate, iar companiile se confruntă cu pierderi tot mai mari cauzate de ransomware.

6. Germania

Germania ocupă cun loc de top la nivel mondial, în privința atacurilor cibernetice. În Germania au loc 18% din atacurile cibernetice la nivel european și ocupă locul doi, după Regatul Unit.

Germania produce automobile, utilaje și substanțe chimice, industrii foarte atractive pentru spionii cibernetici. Rețelele infracționale de hackeri lovesc în firmele germane, prin furt de proprietate intelectuală sau perturbarea lanțurilor de aprovizionare.

Agențiile guvernamentale și instituțiile financiare se confruntă, de asemenea, cu atacuri cibernetice frecvente din partea grupurilor de hackeri rusești și chineze. Datorită profilului geopolitic, rolul NATO/UE, Germania rămâne o țintă cibernetică majoră.

7. Polonia

Polonia a devenit o țintă principală a hacherilor cibernetici, în special din partea actorilor ruși. Oficialii raportează că Polonia se confruntă zilnic cu 20-50 de tentative de atac cibernetic, inclusiv tentativa de infiltrare în sistemele informatice ale spitalelor.

Autoritățile poloneze confirmă că, în 2025, au înregistrat cele mai multe atacuri cibernetice din partea Rusiei, din Uniunea Europeană. Conflictele din apropierea granițelor cu Ucraina și Belarus face ca rețelele electrice, utilitățile, rețelele guvernamentale și militare ale Poloniei să fie expuse constant.

Incidentele recente de mare profil includ încercări de a întrerupe aprovizionarea cu apă și bombardarea sistemelor informatice locale cu programe malware.

Ca răspuns, Polonia și-a mărit masiv cheltuielile pentru apărare împotriva agenților cibernetici.

