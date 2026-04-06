Agenția Moody’s a îmbunătățit ratingul Republicii Moldova la B2, cel mai bun nivel din ultimii 25 de ani

Agenția internațională Moody’s a îmbunătățit ratingul Republicii Moldova de la B3 la B2, menținând perspectiva stabilă. Acesta este cel mai bun nivel din ultimii 25 de ani, transmite Guvernul de la Chișinău.

Conform Guvernului, ratingul B2 reflectă progresul sustenabil al Republicii Moldova în consolidarea instituțiilor, îmbunătățirea guvernanței și implementarea reformelor economice, inclusiv în contextul procesulu i de aderare la Uniunea Europeană. Evaluarea indică o capacitate sporită de a gestiona riscurile macrofinanciare și poate facilita accesul la finanțare externă în condiții mai favorabile, inclusiv prin extinderea maturităților și diversificarea surselor de finanțare, contribuind astfel la gestionarea sustenabilă a datoriei de stat. De asemenea, calificativul contribuie la sporirea atractivității țării pentru investiții și proiecte de dezvoltare, precum și la consolidarea încrederii investitorilor și partenerilor financiari internaționali în politica fiscal-bugetară a Republicii Moldova.

Premierul Alexandru Munteanu: Republica Moldova primește un semnal clar de încredere din exterior

„Republica Moldova primește un semnal clar de încredere din exterior. Nu este o opinie politică. Este o evaluare independentă, tehnică, a modului în care statul își gestionează economia și finanțele. Moldova devine mai stabilă, mai predictibilă și mai respectată”, a declarat premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.

Aceasta înseamnă un acces mai bun la finanțare internațională, costuri mai reduse pentru împrumuturile externe și creșterea atractivității țării pentru investiții străine și proiecte de dezvoltare.

„Această evoluție reflectă direcția pe care mergem: instituții mai puternice, reforme reale, independență energetică și pași clari spre Uniunea Europeană. Este rezultatul unei munci coordonate la nivel de instituții: atunci când există coerență, responsabilitate și decizii asumate, rezultatele încep să se vadă și din exterior”, a mai spus Munteanu.

Clădirea agenției de rating Moody's, din New York.

Moody’s este una dintre principalele agenții internaționale de rating de credit, care evaluează riscul financiar al statelor și companiilor. Prin evaluările sale, agenția stabilește un standard internațional de încredere, influențând deciziile de investiții și costurile de finanțare pe piețele globale.

Anterior, agenția S&P a acordat Moldovei ratingul BB- stabil, iar Fitch a oferit ratingul B+, ambele poziționând Republica Moldova peste nivelul Moody’s.

