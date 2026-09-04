Trump își ridică un arc de triumf uriaș la Washington. Va fi mai înalt decât cel din Paris. Când încep lucrările la noul monument

Lucrările pentru uriașul arc de triumf dorit de Donald Trump la Washington vor începe în următoarele două săptămâni. Monumentul va depăși 76 de metri și va fi considerabil mai înalt decât celebrul Arc de Triumf din Paris.

Președintele Trump se pregătește să-și pună amprenta asupra Washingtonului printr-unul dintre cele mai spectaculoase proiecte arhitecturale promovate de la revenirea sa la Casa Albă.

Lucrările pentru monumentalul arc de triumf dorit de președintele american urmează să înceapă în următoarele două săptămâni, iar construcția este proiectată să depășească 76 de metri înălțime, depășind astfel cu mult celebrul monument parizian care i-a servit drept sursă de inspirație.

„Oh, asta e o veste bună. În sfârșit primesc vești bune de la tine. Așadar, construim ceea ce se numește Arcul de Triumf chiar vizavi de Podul Memorial Arlington, chiar lângă Cimitirul Arlington. Va fi frumos. Arcul de Triumf ar fi ca cel pe care probabil îl cunoașteți din Paris, care este unul dintre cele mai frumoase. Are dimensiuni foarte similare, puțin mai mare. Trebuie să-l facem puțin mai mare. Nu trebuie să fie cu mult mai mare, altfel, ați fi cu toții dezamăgiți de mine. Dar este chiar mult mai frumos. Eu consider că Arcul de Triumf (din Paris n.red) este frumos. Are câteva sute de ani, și eu îl consider frumos. Iar unele arcuri datează de peste o mie de ani. Și se numește Arc de Triumf. De obicei, astfel de construcții se construiesc pentru a sărbători victoriile în război și alte evenimente. Există 59 de astfel de arcuri în lume. Unele sunt cu adevărat frumoase. Și noi suntem singurul oraș important din Washington, D.C., care ar trebui să fie pe primul loc. Suntem singurul oraș important și major care nu are unul”, a declarat Donald Trump.

Sursa video – X/@maddiewasik

Anunțul privind începerea șantierului a fost făcut joi de Doug Burgum, ministrul american de Interne, potrivit The Washington Post.

Primele lucrări vor presupune pregătirea terenului și excavarea zonei pe care urmează să fie ridicată construcția.

„Suntem încântați să anunțăm că ne pregătim să începem, în cursul următoarelor două săptămâni, lucrările de excavare necesare pentru marele arc de triumf”, a declarat Doug Burgum, ministrul de Interne al SUA, într-un mesaj publicat pe X.

Oficialul american a descris proiectul drept „una dintre marile opere ale arhitecturii americane, demnă de capitala cea mai puternică din lume”.

Dimensiunile monumentului îl vor transforma într-un reper major al peisajului capitalei federale.

Arcul de triumf al lui Trump ar urma să aibă peste 76 de metri înălțime, în timp ce Arcul de Triumf din Paris, construcția care a inspirat proiectul american, măsoară aproximativ 50 de metri. Diferența ar fi astfel de peste 25 de metri.

Unde va fi construit uriașul arc de triumf al lui Trump

Amplasamentul ales este unul cu o puternică încărcătură simbolică și se află într-o zonă dominată deja de unele dintre cele mai cunoscute monumente americane.

Arcul urmează să fie ridicat pe malul fluviului Potomac, în apropierea Cimitirului Național Arlington, la capătul podului care asigură legătura cu zona Lincoln Memorial. Locul îl va integra într-o axă monumentală care include unele dintre cele mai importante repere istorice ale Washingtonului.

Trump a promovat mai multe proiecte de construcție sau transformare a unor spații importante din Washington, iar unele dintre acestea au provocat controverse și litigii în instanță.

Printre cele mai cunoscute se află construirea unei noi și costisitoare săli de bal la Casa Albă, proiect care a presupus demolarea unei aripi a complexului prezidențial.

Un alt șantier important vizează refacerea bazinului monumental situat în apropierea Lincoln Memorial, proiect care a trecut prin mai multe modificări și dificultăți.

Trump vrea să-și lase amprenta asupra Washingtonului

Intervențiile promovate de administrația Trump nu s-au limitat la proiecte de construcție.

Pentru o perioadă, numele președintelui american a fost adăugat alături de cel al lui John F. Kennedy pe fațada prestigiosului centru pentru artele spectacolului din Washington.

Numele lui Trump a fost ulterior îndepărtat în urma unei hotărâri judecătorești.

În schimb, numele președintelui continuă să fie afișat pe Institutul American pentru Pace, unde a fost introdus la sfârșitul anului 2025.