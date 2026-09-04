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Vicepremierul Oana Gheorghiu reia propaganda politică din „Las Fierbinți”, devoalată de Gândul

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Vicepremierul Oana Gheorghiu s-a prins în „hora propagandei” și a postat în mediul online o secvență din „Las Fierbinți”. De mai mult timp, acest serial difuzat de Pro TV s-a transformat într-o adevărată tribună propagandistică pentru premierul Ilie Bolojan. Acestuia i s-a făcut reclamă constantă prin replici rostite de personajele din scenariu, iar spectacolul „Odă lui Bolojan” se află, încă, în plină desfășurare. Scenariștii din echipa serialului „Las Fierbinți” nu au ratat ocazia de a trimite în acțiune anumite personaje politice de la vârful puterii. Cel mai lăudat a fost și este, bineînțeles, premierul Ilie Bolojan. Însă nu a fost uitat nici ministrul Economiei, Radu Miruță.

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În urma dezvăluirilor Gândul, serialul „Las Fierbinți” a ajuns în vizorul Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), după propaganda făcută lui Radu Miruță.

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  • Premierul Ilie Bolojan a luat măsuri dure de austeritate, dar același Ilie Bolojan pare „omul providențial” în serialul de la Pro TV.
  • După ce social-democrații s-au retras de la guvernare, iar guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, liberalii au pus „tunurile” pe foștii parteneri de coaliție.
  • Serialul „Las Fierbinți” a devenit o „piesă de artilerie” grea.

Atacuri pe bandă rulantă la adversarii politici

În astfel de condiții, o „scenă” în serialul „Las Fierbinți” de la Pro TV pare a fi foarte potrivită pentru „atacuri” repetate la adversarii politici.

  • Personajele care dialoghează – „prefectul” și „primarul Vasile”, propus ministru la Transporturi – spun că trebuie să cadă și un al treilea guvern, pentru că nu sunt suficienți „dobitoci loiali”.
  • La Ministerul Transporturilor – condus de social-democrați înainte de demiterea guvernului condus de Bolojan – s-ar fi făcut autostrăzi doar pe hârtie.
  • De altfel, totul s-ar fi rezumat doar la vorbe și la acte semnate pentru a se da senzația că se muncește.

Secvența promovată de Oana Gheorghiu aduce în prim-plan și un președinte – „președintele nostru” – care „luptă cu Justiția”. Referirea la Nicușor Dan este evidentă, iar „statul paralel” este prezent în scenariu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu / Foto – Mediafax

Vicepremierul Oana Gheorghiu intră în „hora propagandei” din „Las Fierbinți”

Vicepremierul Oana Gheorghiu a postat în mediul online un video în care prefectul din „Las Fierbinți”, interpretat de actorul Răzvan Vasilescu, are o discuție, cu primarul Vasile, interpretat de actorul Gheorghe Ifrim.

Oana Gheorghiu a vrut să fie și ironică, așa că a scris: „Orice asemănare cu realitatea este pur întâmplătoare”. Totuși, nimic nu este întâmplător, iar dialogul dintre cele două personaje este elocvent. Ținta este Ministerul Transporturilor, care a fost condus de PSD înainte ca guvernul Bolojan să cadă.

  • Prefect: Eu la telefon nu puteam să îți spun că 24 din 24 ne ascultă ăștia din statul paralel, dar săptămâna viitoare o să picăm iar guvernul nostru, ai înțeles?
  • Primarul Vasile: Iar? Păi nu l-am picat de două ori până acum?
  • Prefect: Te deranjează?
  • Primarul Vasile: Nu, dar nu-nțeleg, mă scuzați!
  • Prefect: Că nu-i format din oameni suficient de dobitoci, că nouă din ăștia ne trebuie. Dobitoci și loiali. Îl picăm iar și trebuie să alegem iar alți oameni. Ai înțeles?
  • Primarul Vasile: Am înțeles.
  • Prefect: Și primul care mi-a venit mie în cap ești chiar tu. Tu ai toate datele. Din punctul meu de vedere, tu ai fi perfect ca ministru al transporturilor. Și asta va fi propunerea mea în comitetul executiv. Dacă ești cuminte și îmi promiți că nu-mi ieși din vorbă, eu te susțin pentru postul ăsta până-n pânzele albe. Și sută la sută e al tău.
  • Primarul Vasile: Dom` prefect, să vă gândiți dumneavoastră la mine? M-ați lăsat cu gura căscată. Vă promit că am fac tot ce-i posibil să ridic această țară pe culmile…
  • Prefect: Gata, lasă… O să mulțumești tu mai târziu”, spune prefectul din „Las Fierbinți”, iar dialogul continuă.

„Când s-a făcut ceva pentru țara asta? În acte faci, atât!”

Anunțat că va fi ministru al transporturilor, primarul Vasile află și ce trebuie să facă în respectiva funcție. Nimic. Practic, este „învățat” că trebuie să semneze tot ce i se dă „de sus”, fără să comenteze. Trebuie să pară că muncește, în rest totul se face doar pe hârtie.

Iar îndemnul prefectului este „să stoarcem cât putem, că n-o să dureze o veșnicie”.

  • Primarul Vasile: Și ce ar trebui să fac, că nu prea mă pricep.
  • Prefect: Păi eu de ce m-am gândit la tine, mă, că te pricepi? Tu nu trebuie să faci nimic, Vasile, tu doar stai la birou și semnezi. Noi îți dăm, tu semnezi. Așa că aici exersează tu, la semnătură.
  • Primarul Vasile: Am înțeles. Și ce semnez?
  • Prefect: Bă, tu ești dobitoc? Proiecte, Vasile, proiecte. Că faci treabă, că faci autostrăzi, drumuri, poduri, căi ferate și ce ne mai trece nouă prin cap.
  • Primarul Vasile: Am să fac autostrăzi în toată țara. N-o să vă dezamăgesc.
  • Prefect: Bă, băiatule, tu ești dobitoc? Tu n-ai televizor acasă? Când s-a făcut ceva pentru țara asta? În acte faci, atât.
  • Primarul Vasile: Am înțeles… Păi, și dacă se sesizează… Mi-e să nu mă…
  • Prefect: Cine să te bage pe tine la pușcărie, eu? Vasilică, interesul meu și al partidului nostru e ca tu să stai cocoțat acolo un mandat întreg. Să stoarcem cât putem, că n-o să dureze o veșnicie. Tu să nu mă dezamăgești, că eu mi-am pus la bătaie și obrazul și portofelul pentru tine. Deci, dacă ești cuminte și-mi promiți să nu-mi ieși din vorbă, tu ești următorul ministru al transporturilor. Că am și discutat un pic cu domnul președinte al partidului, să-i dea Dumnezeu sănătate. Că zi și noapte se gândește la noi, să schimbe Justiția, să nu mai trăim cu frica asta.
  • Primarul Vasile: Doamne-ajută! Și opoziția? Dacă…
  • Prefect: Păi ce treabă ai tu cu opoziția? Opoziția o să latre un pic și o să se calmeze. Că și eu aș fi lătrat la ei dacă i-aș fivăzut cu ciolanul la bot. Calmează-te, mă! Am făcut noi altele mai grave. S-a întâmplat ceva? A ieșit lumea în stradă. Și? Cum iese, așa și intră! Să-ți dea Dumnezeu sănătate și să fie într-un ceas bun.
  • Primarul Vasile: Domn` prefect, dacă-mi permiteți…”

Iar primarul Vasile îi pupă mâna prefectului…

Bolojan, campionul austerității, și spilcuitul Miruță, personaje în ”Las Fierbinți”

Propaganda politică s-a transformat, de-a lungul timpului, într-un adevărat laitmotiv în serialul „Las Fierbinți”, difuzat de Pro TV. Gândul a devoalat mai multe episoade în care personajele din serial au citit replici dintr-un scenariu făcut pentru a cizela imaginea lui Ilie Bolojan și a celor din guvernul pe care încă îl conduce, în calitate de interimar.

Au trecut 122 de zile de când guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, dar instabilitatea politică din România se menține.

Iată un episod în care cei lăudați sunt Ilie Bolojan și ministrul Radu Miruță.

  • Primarul Vasile: Robi, m-a sunat cineva care i-a spus lui cineva, dar care e sursă sigură ăsta care i-a spus lui, că cică umblă unii prin județ.
  • Robi: Cine?
  • Vasile: Ăștia noii care vor să facă treabă.
  • Robi: Bolojan?
  • Vasile: Mai rău. Miruță. Cică l-a pus Bolojan pe Miruță să facă niște comisii. Și am dat de dracu, Robi, că ăsta chiar le face. Unii care umblă numai pe unde nu e voie și pe unde n-a umblat nimeni niciodată. Și care taie și spânzură tot ce nu e în regulă. Și tu îți dai seama că la noi aicea, peste tot nu e ce trebuie. Adică ce să faci? Și-acuma ce fac ăștia? Ia primarii la verificat. Cică în 3 comune l-a prins pe primar că a băgat mâinile până la cot. Dosar penal, demisii, pușcărie pe loc, îți dai seama? Bă, da ce nenorociți sunt ăștia, e posibil așa ceva?

Propagandă pentru Ilie Bolojan în „Las Fierbinți” / Foto – Mediafax

„Mie-mi place de Bolojan, că e bizon!”

În fața primarului din Las Fierbinți se prezintă 2 personaje. Inițial, se merge „la fentă”, unul dintre personaje spune că nu-i place de Bolojan, dar ridică mingea la fileu pentru al doilea personaj, cel care spune că-i place de premier, fiindcă e „bizon”.

Ceea ce s-ar traduce evident, prin faptul că premierul României este un om puternic. Mai mult, personajul care declarase că nu-i place de Bolojan revine și explică. I s-a tăiat pensia de handicap, pe care o obținuse pe pile, ceea ce înseamnă că Ilie Bolojan „face ceea ce zice”.

  • Primarul din Las Fierbinți: De unde știi, mă, că așa i-a zis Bolojan?
  • Personaj 1: Păi dacă așa mi-a zis el? Și mie nici măcar nu îmi place de Bolojan.
  • Personaj 2: Mie îmi place de el. Uite-așa, că e bizon. Și că zice ce face și eu cred că o și facă ce zice.
  • Personaj 1: Păi mie de-aia nu-mi convine de el, că face ceea ce zice. Mi-a tăiat pensia de handicap.
  • Primarul din Las Fierbinți: De când ești tu handicapat? (…)
  • Personaj 1: Dacă am pensia asta nu înseamnă că sunt și handicapat. Pensia mi-a dat-o un văr de-al lui nevastă-mea, care lucrează într-o comisie de-asta. A fost cadou. Și mie de-aia nu-mi mai convine de Bolojan. Și nici de Robi, care e unealta lui Bolojan. (…)

Episoadele în care Ilie Bolojan este lăudat au fost prezentate, de fiecare dată, de Gândul. Însă propaganda politică pro-Ilie Bolojan continuă. Iar vicepremierul Oana Gheorghiu a adăugat încă o „cărămidă” la statuia celui care a numit-o, de altfel, în funcție.

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