Invadarea Ucrainei de către Rusia lui Putin este percepută ca un șoc care a resetat spațiul post-sovietic. După februarie 2022, majoritatea statelor din regiune au luat măsuri pentru a se distanța de Moscova. Câteva, în schimb, au tratat războiul ca pe o oportunitate și au acceptat rolul de satelit al Kremlinului.

Belarus nu se încadrează în niciunul dintre aceste modele, notează politologul Roman Chernikov pentru Riddle.

Sondaj Gândul Ce fel de premier vrei să desemneze președintele Nicușor Dan? Premier de la partide

Premier tehnocrat Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Bifurcația decisivă nu a apărut în anul 2022, ci în 2020.

Aleksandr Lukașenko

Întrebarea este simplă. A câștigat Sviatlana Țihanușkaia detașat în primul tur sau avantajul ei decisiv s-a limitat la Minsk?

Lukașenko nu a avut capacitatea represivă de a rămâne la putere după acel eșec și s-a îndreptat către Moscova.

„Din acel moment, loialitatea sa față de Vladimir Putin a devenit aproape totală”, scrie autorul analizei.

Criza internă din Belarus, înăbușită de represiunea în masă

Tot ce a urmat — inclusiv ofensiva rusească asupra Kievului de pe teritoriul belarus — a decurs din această alegere. În 2022, Lukașenko nu avea nicio modalitate realistă de a o evita.

Cu toate acestea, până în 2024-2025, Minsk își recăpătase o oarecare marjă de manevră între Rusia, China, Statele Unite, Ucraina și Uniunea Europeană.

„Până atunci, criza internă fusese înăbușită de represiunea în masă. Donald Trump se întorsese la Casa Albă cu puțin interes în a pune drepturile omului pe primul loc.

Înainte ca trupele rusești să treacă în Ucraina prin Belarus, Lukașenko căzuse, din punct de vedere politic, în comă.

Cele mai grele zile din cariera sa au fost 16-17 august 2020, exact la o săptămână după alegerile prezidențiale contestate.

Autoritățile au decis să răspundă protestelor scoțând loialiștii în stradă. Rezultatul a fost neconvingător.

Mici grupuri de loialiști au dispărut pe fundalul unei vaste mulțimi de opoziție.

Mulți au concluzionat că președinția sa s-a încheiat. Chiar și loialiștii experimentați au crezut acest lucru.

Cel mai umilitor episod a fost vizita lui Lukașenko la Uzina de Tractoare cu Roți din Minsk. Muncitorii adevărați au strigat la unison Plecați!. Lukașenko, poate, a simțit pentru prima dată cât de precară devenise poziția sa. Și Moscova a înțeles acest lucru.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a căutat pe bâjbâite o formulă prudentă și a emis o replică pe care presa a amplificat-o imediat:

„Asta nu înseamnă că alegerile au fost ideale. Desigur că nu au fost. Există suficiente dovezi în acest sens. Însăși conducerea belarusă recunoaște acest lucru și încearcă să intre într-un dialog cu cetățenii care protestează împotriva a ceea ce consideră a fi o încălcare a drepturilor lor”, amintește Roman Chernikov.

Angela Merkel: „Herr Lukașenko”

Transformarea Belarusului într-un satelit rusesc complet a remodelat în mod natural politica externă și economia sa.

Ambele au căpătat din ce în ce mai multe trăsături rusești, chiar dacă Lukașenko nu și-a dorit acest lucru.

„În 2021, el a petrecut întregul an încercând să-și recapete dreptul de a vorbi cu țările UE ca actor politic în sine. A încercat inclusiv printr-o metodă complet barbară: direcționarea fluxurilor de migranți ilegali către granițele Poloniei și Lituaniei.

Aceasta a fost o operațiune calculată a autorităților și serviciilor de securitate din Belarus.

Calculul lui Lukașenko era simplu: Polonia și Lituania și-ar da seama că nu pot evita să discute cu el și ar fi obligate să-i recunoască autoritatea.

Planul încă nu a funcționat. În afară de guvernele Ungariei și Slovaciei, prietenoase cu Moscova, nimeni din UE nu a restabilit relațiile cu el.

Rezultatul modest al crizei migranților au fost două apeluri telefonice de la Angela Merkel. Nici măcar ea nu l-a recunoscut drept președinte legitim. L-a numit Herr Lukașenko”, continuă politologul.

Mutările lui Lukașenko la nivel diplomatic

Belarusul contemporan își mută activ resursele diplomatice din Vest în Est. Pe 1 septembrie, țara și-a închis ambasada din Finlanda și, în același timp, a deschis o misiune în Coreea de Nord. Se discută și despre un regim reciproc fără vize.

Procesul a început cu aproape un an înainte de invadarea Ucrainei de către Rusia. Deschiderea efectivă a noilor misiuni a venit mai târziu. Necesită timp de pregătire.

„Din 2022, Belarus a făcut schimb de deschideri de ambasade cu Zimbabwe. Lukașenko a călătorit pentru a vinde utilaje agricole.

Se pregătește să facă același lucru cu Myanmar.

Rețeaua consulară se extinde și ea. Au apărut reprezentanțe în Mumbai , Ho Chi Minh City și Hong Kong.

Cel mai mare schimb de misiuni este cu Rusia. Filialele ambasadei Belarusului din Sankt Petersburg, Kaliningrad, Rostov-pe-Don, Nijni Novgorod, Kazan, Ufa, Ekaterinburg și Vladivostok au fost transformate în consulate generale.

Același lucru este așteptat și în Krasnoiarsk și Novosibirsk.

Noi birouri ale ambasadei au apărut în Krasnodar și Voronej.

Birouri ale ambasadei Rusiei urmează să se deschidă în Vitebsk, Moghilev și Gomel în cursul anului 2026, pe lângă consulatele generale existente din Brest și Grodno”, mai scrie Roman Chernikov.

Experimentele lui Lukașenko au iritat Moscova

Lukașenko a început să experimenteze cu călătoriile unilaterale fără vize pentru țările occidentale încă din 2017. El a permis cetățenilor din 80 de state, inclusiv întreaga UE, Statele Unite, Canada și Japonia, să intre fără viză. Condiți aa fost să sosească și să plece doar prin aeroportul din Minsk.

„Decizia a provocat o dispută cu Moscova. FSB a introdus chiar și o zonă de frontieră care nu existase înainte. Minskul nu a renunțat la idee și, în 2018, a extins șederea fără vize la 30 de zile.

Adevărata descoperire a venit după războiul de amploare din Ucraina.

În aprilie 2022, Belarus și-a deschis granița terestră pentru cetățenii Letoniei și Lituaniei.

În iulie 2022 a deschis-o pentru cetățenii Poloniei și, în iulie 2024, pentru cetățenii altor 35 de țări ale UE.

Rezidenții Lituaniei, Poloniei și Letoniei au primit o concesie suplimentară. Pot sta 90 de zile în loc de 30”, se mai arată în analiza publicată de Riddle.

Lukașenko, „președintele foarte stimat”

După revenirea lui Donald Trump, Washingtonul a devenit considerabil mai flexibil față de Lukașenko. Liderii americani și belaruși au vorbit chiar și la telefon, iar de data aceasta Lukașenko a fost numit „președinte foarte stimat”.

„Trump a ridicat, de asemenea, unele sancțiuni împotriva Belarusului după două valuri de eliberări de prizonieri.

Acest lucru a fost atribuit

Un interviu recent cu fostul reprezentant special al SUA pentru Ucraina, Keith Kellogg, sugerează o interpretare diferită a diplomației americane.

Când am vorbit cu Lukașenko, scopul principal a fost să deschidem un alt canal de comunicare. Pentru că știm că Lukașenko vorbește cu Putin, a spus Kellogg.

Asta arată că Putin și Lukașenko și-au schimbat rolurile. Acum cinci ani, Occidentul era convins că în perechea Moscova-Minsk partenerul mai rațional era Putin.

Acum este invers: pentru a-i transmite un mesaj lui Putin, trebuie să vorbești cu Lukașenko”, explică autorul analizei.

Spațiu de menevră pentru Lukașenko

Liderul belarus se bucură în mod clar de acest rol. Poziția lui Lukașenko este comparată cu poziția Austriei după cel de-al Doilea Război Mondial.

„O mare parte din populația acestei țări a susținut Anschluss-ul cu cel de-al Treilea Reich. După atacul asupra Uniunii Sovietice, austriecii au fost recrutați în număr mare în Wehrmacht.

Cu toate acestea, Viena nu este acuzată în mod obișnuit de complicitate la agresiunea nazistă. Este tratată mai des ca prima victimă a nazismului.

Belarus este aproape întotdeauna asociat cu Moscova, dar cele două sunt încă tratate diferit.

Belarus, de exemplu, nu a fost complet separat de Visa și Mastercard.

Lukașenko poate susține în continuare că s-a adaptat doar la Putin și a făcut tot posibilul pentru a-și păstra suveranitatea.

Într-o măsură semnificativă, a reușit. Nu au apărut instituții supranaționale între cele două capitale. Și asta înseamnă că, dacă liderul belarus va rezista mai mult decât omologul său rus, își va păstra spațiul de manevră”, încheie Roman Chernikov.