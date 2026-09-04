Cum va fi vremea în luna septembrie. Meteorologii au anunțat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 7 septembrie – 5 octombrie 2026. Potrivit meteorologilor, toamna începe cu temperaturi de vară, fără precipitații, iar aceste caracteristici ale vremii tind să se manifeste în toată luna septembrie.

Prognoza pentru intervalul 7 septembrie – 5 octombrie 2026 este realizată pe baza estimărilor Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF). Specialiștii precizează că produsul indică abaterile medii săptămânale ale temperaturilor și precipitațiilor față de perioada de referință 2006-2025 și nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată.

Săptămâna 07.09.2026 – 14.09.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.

Săptămâna 21.09.2026 – 28.09.2026

Temperatura aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval se va situa în jurul celui normal, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile sudvestice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.