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Jaf ca în filme, la Roma. 80 de ceasuri Longines au fost furate de pe Via del Corso în doar 50 de secunde. Hoții au spart vitrina cu o mașină-berbec. Gândul are imagini și detalii exclusive de la fața locului

Luiza Dobrescu
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Jaf spectaculos joi dimineața, pe Via del Corso, una dintre cele mai cunoscute și aglomerate artere comerciale din centrul istoric al Romei. Un grup format din cel puțin cinci persoane a luat cu asalt magazinul de lux Longines, de la numărul 152, și a reușit să fure aproximativ 80 de ceasuri în doar 50 de secunde.

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Hoții au folosit o Alfa Romeo Giulietta, despre care polițiștii spun că fusese furată pentru a sparge vitrina magazinului. După ce au intrat în magazin, aceștia au luat ceasurile și au fugit. Mașina folosită la jaf a fost abandonată în apropierea magazinului.

Jaful, comis în doar 50 de secunde

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Din informațiile pe care Gândul le-a obținut de la fața locului, întreaga operațiune a durat aproximativ 50 de secunde. Rapiditatea cu care au acționat hoții este cu atât mai surprinzătoare cu cât jaful a avut loc în plin centru istoric al Romei, într-o zonă intens supravegheată.

Magazinul Longines se află la aproximativ 100 de metri de o cazarmă a carabinierilor. Cu toate acestea, cei cinci suspecți au reușit să spargă vitrina, să ia zecile de ceasuri și să dispară înainte ca autoritățile să poată interveni.

Prejudiciul ar putea depăși 100.000 de euro

Valoarea exactă a prăzii este încă în curs de evaluare. Potrivit informațiilor disponibile până în acest moment, cele aproximativ 80 de ceasuri furate ar putea avea o valoare totală de peste 100.000 de euro.

Magazinul Longines de pe Via del Corso a fost inaugurat în urmă cu aproximativ doi ani, iar jaful ridică noi semne de întrebare privind securitatea uneia dintre principalele zone comerciale din centrul Romei.

Detaliile oferite de un român care deține un hotel în apropierea incidentului

Ovidiu Burdușa, un întreprinzător român din domeniul hotelier care deține un hotel în apropierea zonei, a vorbit pentru Gândul despre incident și despre impactul pe care un astfel de jaf îl poate avea asupra imaginii centrului istoric al Romei.

Deși este una dintre cele mai bine păzite zone din centrul istoric al Romei, prejudiciul adus imaginii de siguranță din inima orașului este evident. La doar 100 de metri se află și o cazarmă de carabinieri”, a povestit Ovidiu Burdușa pentru Gândul.

Ovidiu Burdusa, român care deține un hotel în apropierea incidentului

Ovidiu Burdusa, român care deține un hotel în apropierea incidentului

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească identitatea persoanelor implicate și să recupereze bunurile furate.

Polițiștii au deschis o anchetă. Foto: La Repubblica

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