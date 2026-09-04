Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu, critică intenția Federației Ruse de a deschide 16 secții de votare în regiunea transnistreană pentru alegerile în Duma de Stat, fără acordul autorităților constituționale de la Chișinău. Oficialul califică demersul drept „o sfidare la adresa Republicii Moldova”.

Președintele Parlamentului Republicii Moldova: „Un comportament sfidător al Federației Ruse”

Igor Grosu a declarat că autoritățile de la Chișinău nu au fost consultate cu privire la organizarea secțiilor de votare în regiunea transnistreană.

„Lucrurile astea nu au fost coordonate cu autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. Evident, este un comportament sfidător al Federației Ruse și îl vom analiza și trata ca atare”, a afirmat Igor Grosu, potrivit MOLDPRES.

Președintele Parlamentului a precizat că, din informațiile pe care le deține, autoritățile Republicii Moldova cunosc în prezent despre existența unei singure secții de votare a Federației Ruse pe teritoriul țării, organizată la Ambasada Rusiei.

Potrivit informațiilor anunțate de partea rusă, pentru alegerile în Duma de Stat ar urma să fie organizate 17 secții de votare în Republica Moldova. Una dintre acestea ar urma să funcționeze la Chișinău, iar alte 16 în regiunea transnistreană.

Demersul Moscovei a determinat o reacție oficială din partea autorităților de la Chișinău.

Ambasadorul rus, convocat la MAE

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova l-a convocat pe ambasadorul agreat al Federației Ruse și i-a înmânat o notă de protest față de intenția de a deschide secții de votare în raioanele din stânga Nistrului.

MAE a transmis anterior că Republica Moldova recunoaște dreptul cetățenilor străini aflați pe teritoriul său de a participa la alegerile organizate de statele lor de cetățenie. Exercitarea acestui drept trebuie însă „să se realizeze cu respectarea deplină a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova”.

De asemenea, autoritățile de la Chișinău subliniază că organizarea proceselor electorale de către state străine pe teritoriul Republicii Moldova „trebuie coordonată în prealabil cu autoritățile constituționale de la Chișinău”.