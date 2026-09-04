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Alertă în Germania: obiect suspect găsit lângă o stație electrică, la două zile după alte două posibile acte de sabotaj

Alertă în Germania: obiect suspect găsit lângă o stație electrică, la două zile după alte două posibile acte de sabotaj
Alertă în Germania - Foto: Facebook
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Un obiect suspect a fost descoperit lângă o stație electrică din Dormagen, Germania, după două posibile acte de sabotaj asupra infrastructurii energetice. Poliția verifică dacă incidentele au legătură, iar unul dintre cazuri este anchetat ca posibil act terorist.

Autoritățile germane sunt din nou în alertă după descoperirea unui obiect suspect în apropierea unei stații electrice din vestul țării, la numai două zile după două incidente investigate ca posibile acte de sabotaj asupra infrastructurii energetice, potrivit TASS.

Descoperirea a fost făcută joi seară în Dormagen, oraș din landul Renania de Nord-Westfalia, situat în apropiere de Köln. Un trecător a observat obiectul aflat la sol în apropierea unei stații de transformare și au fost alertate autoritățile.

Alertă în Germania - Foto: Facebook

Alertă în Germania – Foto: Facebook

Un purtător de cuvânt al poliției din Neuss a confirmat pentru AFP că obiectul a fost „securizat” și că nu a provocat pagube.

Specialiștii urmează să stabilească natura acestuia și, mai ales, dacă avea capacitatea de a produce daune.

Momentul descoperirii amplifică însă îngrijorările autorităților germane. Cu doar două zile înainte, alte două instalații electrice din Germania fuseseră vizate de incidente tratate drept posibile acte deliberate de sabotaj.

Anchetă antiteroristă după atacul asupra unei instalații electrice

Cel mai grav dintre incidente s-a produs marți dimineață la Jänschwalde, în estul Germaniei, în apropierea frontierei cu Polonia. Dispozitive explozive artizanale ar fi fost lansate către o instalație prin care este distribuită energia electrică provenită de la o centrală pe cărbune.

Poliția germană a deschis o anchetă antiteroristă în acest caz.

Un alt incident s-a produs la Bergheim, în vestul Germaniei. Potrivit anchetatorilor, persoane necunoscute ar fi provocat intenționat un scurtcircuit într-o stație electrică operată de Amprion, prin atacarea cablurilor aeriene.

Poziționarea geografică a ultimelor două incidente din vestul țării atrage suplimentar atenția anchetatorilor. Dormagen și Bergheim se află la numai aproximativ 15 kilometri distanță unul de celălalt, în regiunea Köln.

Autoritățile verifică acum dacă incidentele pot face parte din aceeași serie de acțiuni.

Herbert Reul, ministrul de Interne al landului Renania de Nord-Westfalia, a confirmat că este investigată inclusiv o posibilă legătură între incidentele de la Bergheim și Jänschwalde. Anchetatorii au identificat unele asemănări între cele două cazuri.

„Există indicii similare care trebuie analizate cu atenție. În ambele locații, se pare că au fost lansate dispozitive pirotehnice”, a declarat directorul poliției judiciare din Köln.

Germania, în alertă după atacurile repetate asupra infrastructurii critice

În ultimele luni, Germania s-a confruntat cu mai multe atacuri asupra unor instalații energetice și a altor componente ale infrastructurii critice. O serie de acțiuni soldate cu incendii, în special în regiunea Berlinului, au fost revendicate de militanți de extremă stânga.

Autoritățile germane avertizează asupra unor posibile operațiuni de sabotaj atribuite Rusiei.

Berlinul, unul dintre principalii susținători europeni ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse, a acuzat în repetate rânduri Moscova că desfășoară sau pregătește acțiuni hibride și operațiuni de sabotaj pe teritoriul german.

Kremlinul respinge categoric aceste acuzații.

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