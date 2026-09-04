Politico: Merz riscă să piardă politic indiferent de rezultatul alegerilor de duminică. O victorie AfD poate declanșa o criză în CDU

Alegerile din Saxonia-Anhalt îl pot împinge pe Friedrich Merz într-o criză politică indiferent de rezultat, scrie Politico. O victorie AfD ar fi o lovitură majoră, iar blocarea extremei drepte ar putea obliga CDU să depindă de partide de stânga.

Friedrich Merz intră în alegerile regionale de duminică din Saxonia-Anhalt prins într-o capcană politică din care niciunul dintre scenariile probabile nu pare să-i ofere o ieșire confortabilă.

Dacă Alternativa pentru Germania obține victoria categorică indicată de sondaje, cancelarul va trebui să explice ascensiunea spectaculoasă a extremei drepte. Dacă AfD nu poate guverna singură, CDU riscă să fie împinsă către o formulă de guvernare dependentă de partidele de stânga pe care conservatorii le-au respins ani la rând. În ambele variante, presiunea asupra unui cancelar deja vulnerabil poate crește dramatic, potrivit unei analize Politico.

Sondajele preelectorale plasează Alternativa pentru Germania (AfD) pe primul loc în Saxonia-Anhalt, la o distanță importantă de Uniunea Creștin-Democrată (CDU) a cancelarului.

O asemenea victorie ar confirma schimbarea profundă produsă în politica estului Germaniei, unde AfD a reușit să depășească partidele tradiționale în preferințele unei părți importante a electoratului.

Scenariul cel mai dramatic pentru Merz ar fi obținerea de către AfD a unei majorități absolute în parlamentul regional, ceea ce i-ar permite partidului să formeze singur guvernul landului.

Premieră în era postbelică: extrema dreaptă ar putea ajunge la conducerea unui land german

Din perspectiva partidelor tradiționale germane, momentul ar avea o semnificație istorică enormă: extrema dreaptă ar ajunge la conducerea efectivă a unui land german pentru prima dată în perioada postbelică.

Ultimele sondaje indică însă că obținerea unei majorități absolute de către AfD este tot mai puțin probabilă. Paradoxal, acest rezultat nu ar rezolva problema CDU.

Conservatorii, care sunt creditați cu locul al doilea, ar trebui să găsească o formulă prin care să formeze un guvern fără AfD. Aritmetica parlamentară i-ar putea obliga însă să caute sprijin tocmai în zona stângii politice.

În același timp, apar temeri privind contestarea rezultatului scrutinului. AfD a început să ridice semne de întrebare în privința votului prin corespondență, iar candidatul partidului pentru conducerea landului, Ulrich Siegmund, și-a exprimat public preocupări similare.

Pentru Merz, scrutinul vine într-un moment de vulnerabilitate politică accentuată, iar în interiorul taberei conservatoare există deja discuții privind viitorul conducerii.

„Nu speculez astăzi asupra a ceea ce se va întâmpla a doua zi după alegeri. Vom evalua situația în lumina rezultatelor alegerilor și vom face tot ce ne stă în putință pentru a împiedica Saxonia-Anhalt să cadă în mâinile radicalilor”, a declarat Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, într-un interviu televizat.

Problema este că alegerile din Saxonia-Anhalt nu reprezintă singurul test electoral apropiat pentru conservatori. Alte două scrutinuri regionale sunt programate pentru 20 septembrie, iar patru alegeri regionale vor urma anul viitor.

În acest climat, unii conservatori discută inclusiv despre un scenariu neobișnuit pentru politica germană: un „Kanzlertausch” – schimbarea cancelarului în timpul mandatului.

„Având în vedere nemulțumirea, rezultatele sondajelor și faptul că anul viitor vor avea loc alegeri suplimentare… presiunea pentru o schimbare fundamentală va crește în mod natural. Mi-aș putea imagina cu siguranță că unii vor insista ca Friedrich Merz să demisioneze. Dar rămâne de văzut dacă aceasta este soluția”, a declarat Julian Schache, politician CDU din Magdeburg.

Semnele dificultăților lui Merz sunt vizibile inclusiv în campanie.

Potrivit Politico, unii politicieni conservatori din estul Germaniei nu și-l doresc alături de ei în evenimentele electorale. În timpul unei apariții recente în regiune, cancelarul a fost huiduit, iar manifestanții i-au strigat „Pinocchio” și „instigator la război”. Ulterior, o conferință de presă programată a fost anulată.

Dacă AfD ajunge la putere, CDU ar putea intra într-o luptă internă

O majoritate absolută a AfD ar produce cel mai puternic șoc politic.

În mod paradoxal, unii conservatori din Saxonia-Anhalt văd și un posibil avantaj pe termen lung: CDU ar trece în opoziție și ar putea ataca guvernarea AfD, mizând pe faptul că partidul nu va reuși să transforme promisiunile electorale în rezultate.

„În ziua în care (Siegmund) va deveni premier, va fi terminat. Aceasta este speculația mea. Va eșua în calitate de premier al landului. Nu va putea să-și îndeplinească toate promisiunile pe care le-a făcut”, a declarat Alexander Räuscher, parlamentar CDU din Saxonia-Anhalt, referindu-se la candidatul AfD.

Pentru Merz, însă, costul imediat al unui asemenea rezultat ar putea fi uriaș.

Conservatorii se tem de apariția unui efect de domino înaintea următoarelor alegeri regionale. AfD este favorită și în Mecklenburg-Pomerania de Vest și obține rezultate puternice în sondajele din Berlin, un teritoriu tradițional mult mai dificil pentru extrema dreaptă.

O victorie categorică în Saxonia-Anhalt ar putea reaprinde și una dintre cele mai sensibile dispute din CDU: dacă partidul trebuie să mențină cu orice preț așa-numitul „firewall” împotriva AfD, adică refuzul cooperării politice și al formării unei coaliții cu extrema dreaptă.

Strategia este tot mai contestată de unii conservatori, în special în estul țării, care susțin că izolarea AfD obligă CDU să formeze alianțe greu de explicat propriului electorat.

„Oricine mai vorbește despre «firewall-uri» nu a recunoscut semnele vremurilor”, a declarat Michael Kretschmer, premierul CDU al landului Saxonia, în luna iulie.

Dacă AfD nu poate guverna, CDU riscă să depindă de Die Linke

Al doilea scenariu major ar putea fi aproape la fel de incomod pentru Merz. Dacă AfD câștigă scrutinul, dar nu obține suficiente mandate pentru a guverna singură, CDU ar trebui să construiască o majoritate alternativă.

Problema este că formațiunea lui Merz exclude cooperarea formală atât cu AfD, cât și cu Die Linke, partidul aflat la extrema stângă a spectrului parlamentar și creditat cu locul al treilea.

O posibilitate ar fi formarea unui guvern minoritar CDU împreună cu social-democrații și, eventual, Verzii. Chiar și în această formulă, aritmetica parlamentară ar putea face imposibilă guvernarea fără o anumită formă de sprijin din partea Die Linke.

Un asemenea model nu ar reprezenta o premieră absolută. În Turingia și Saxonia există deja formule în care guverne minoritare conduse de CDU beneficiază de sprijinul Die Linke.

Partidul Stângii s-a arătat dispus să susțină o formulă asemănătoare și în Saxonia-Anhalt, însă nu necondiționat. Pentru o parte a CDU, această perspectivă este de neacceptat.

„Un model care conferă Stângii un drept de veto de facto asupra întregii activități a unui guvern de centru-dreapta este inacceptabil”, se arată într-un document adoptat de o organizație locală a CDU.

Tensiunea atinge una dintre dilemele fundamentale ale conservatorilor germani: menținerea izolării AfD poate obliga CDU să depindă de stânga, dar renunțarea la această barieră ar schimba radical politica partidului față de extrema dreaptă.