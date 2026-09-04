Cine sunt singurii 3 oameni din lume care pot călători fără pașaport. De ce lor nu li se aplică aceleași reguli ca tuturor celorlalte persoane

Pașaportul este unul dintre documentele fără de care oamenii nu pot călători în străinătate. Nu spunem „toți” fiindcă există trei persoane care pot intra în orice țară de pe glob fără a avea nevoie de pașaport.

Iată cine sunt cele trei persoane și de ce ele pot călători fără pașaport oriunde doresc.

Trei persoane care nu au nevoie de pașaport pentru a călători

Aceste trei persoane pot trece granițele internaționale fără a prezenta un pașaport la control. Motivul constă în poziția lor constituțională și protocolară.

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Publicația Blic scrie că acest privilegiu special se aplică Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii. De asemenea, se mai bucură de același statut și cuplul imperial japonez format din Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako.

Motivul pentru care Regele Charles nu are nevoie de pașaport este destul de simplu, dar unic din punct de vedere protocolar. Pașapoartele britanice sunt emise pe numele monarhului. Întrucât el este persoana în numele căreia este emis documentul, poziția oficială a Casei Regale britanice este că nu e nevoie ca monarhul însuși să aibă un pașaport.

Totuși, acest statut special nu înseamnă că Regele Charles poate, pur și simplu, să treacă granița fără nicio procedură prealabilă. Când călătorește în străinătate, sosirea sa este coordonată diplomatic cu țara gazdă, în prealabil. În același timp, ministrul britanic de Externe solicită oficial ca regelui să i se acorde o trecere nestingherită, precum și toată asistența și protecția necesare pe durata șederii.

Aceeași practică se aplică în egală măsură și Împăratului și Împărătesei Japoniei. Și, tot la fel, fiecare dintre călătoriile peste hotare a cuplului împărătesc lor este aranjată în detaliu prin canale diplomatice între Japonia și țara vizitată. Guvernul nipon anunță oficial vizita și transmite prompt toate datele și documentația necesare autorităților competente din statul gazdă.

Regula nu se aplică pentru toată familia regală

Trebuie spus că, potrivit Blic, această regulă se aplică doar Regelui Charles.

Toți ceilalți membri ai familiei regale britanice, inclusiv Regina Camilla și prințul William, au pașapoarte britanice obișnuite. Ei trebuie să le folosească atunci când călătoresc în străinătate și să prezinte documentele la control.