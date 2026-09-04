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Război în Ucraina, ziua 1.653. Zelenski îi așteaptă la Kiev, „în zilele următoare”, pe emisarii lui Trump

Război în Ucraina, ziua 1.653. Zelenski îi așteaptă la Kiev, „în zilele următoare”, pe emisarii lui Trump
Război în Ucraina, ziua 1.653. Zelenski îi așteaptă la Kiev pe emisarii lui Trump / Foto - Mediafax
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Războiul din Ucraina a intrat vineri, 4 septembrie 2026, în a 1653-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski a anunțat că îi așteapătă la Kiev, „în zilele următoare”, pe emisarii speciali ai lui Trump. Steve Witkoff și Jared Kushner urmează să călătorească în Ucraina, în cadrul eforturilor de mediere ale SUA pentru o încheiere negociată a războiului ruso-ucrainean.

Steve Witkoff și Jared Kushner, emisari speciali ai președintelui Trump

Steve Witkoff și Jared Kushner, emisari speciali ai președintelui Trump

„Am primit o confirmare din partea lor”

„Așteptăm venirea la Kiev a emisarilor președintelui american. Am primit o confirmare din partea lor. Vor avea întâlniri la Moscova și Kiev. Contăm pe o întâlnire în zilele următoare”, a spus Zelenski în discursul său zilnic. El a adăugat că „au fost stabilite datele preliminare” pentru această întâlnire, fără a le dezvălui. „Este foarte important. Este important ca America să rămână activă în această activitate diplomatică”, a insistat președintele ucrainean.

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La sfârșitul lunii iulie, Zelenski a avut o discuție telefonică cu emisarii lui Donald Trump, într-o încercare de a „redinamiza diplomația”.

Aceasta ar urma să fie prima vizită la Kiev a celor doi emisari ai lui Trump de când liderul Casei Albe a inițiat eforturile de mediere pentru încheierea războiului. Steve Witkoff și Jared Kushner au fost, deja, de mai multe ori la Moscova, însă fără a ajunge la vreo înțelgere.

În ultimele timp, negocierile pentru pace între Rusia și Ucraina au trecut pe un plan secundar în agenda Washingtonului. SUA sunt preocupate acum mai mult de războiul pe care l-au pornit în februarie împotriva Iranului.

Rusia nu renunță la pretențiile sale

Tot în februarie s-a desfășurat, la Geneva, ultima rundă de negocieri ruso-ucrainene mediate de SUA, încheiată fără progrese. Rusia nu a cedat în fața cererilor sale, în special aceea ca Ucraina să renunțe la provincia Donbas. Teritoriul a fost cucerit de trupele lui Moscovei aproape în întregime. Zelenski refuză în continuare să-și asume politic o asemenea cedare teritorială și vorbește despre un referendum, dar care a priori va fi respins de populația ucraineană.

În tot acest timp, Vladimir Putin încearcă să ocupe cât mai repede puținul teritoriu din Donețk care a mai rămas sub controlul armatei ucrainene, pentru a desăvârși ocuparea întregului Donbas.

Regiunea este formată din provinciile Donețk și Lugansk, cea din urmă fiind deja complet stăpânită de Rusia.

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