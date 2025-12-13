Prima pagină » Actualitate » Accident rutier pe Drumul Național 65. A ars de viu în propria mașină

Accident rutier pe Drumul Național 65. A ars de viu în propria mașină

Elena Ailuţoaei
13 dec. 2025, 15:50, Actualitate
Tragedie pe un drum național din Olt. Un tânăr de 19 ani a ars de viu în propria mașină pe Drumul Național 65, între localitățile Slatina și Găneasa, în urma unui grav accident.

„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr, în vârstă de 19 ani, din municipiul Slatina, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un pom de pe marginea părții carosabile.

În urma evenimentului rutier, conducătorul auto a decedat.

Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, spun polițiștii.

