Accident rutier pe Drumul Național 65. A ars de viu în propria mașină

Tragedie pe un drum național din Olt. Un tânăr de 19 ani a ars de viu în propria mașină pe Drumul Național 65, între localitățile Slatina și Găneasa, în urma unui grav accident.
„Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism condus de către un tânăr, în vârstă de 19 ani, din municipiul Slatina, din cauze ce urmează a fi stabilite în cursul cercetărilor, ar fi intrat în coliziune cu un pom de pe marginea părții carosabile.
În urma evenimentului rutier, conducătorul auto a decedat.
Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, spun polițiștii.
O româncă, mamă a două fetițe mici, a murit într-un grav accident rutier pe un drum din Brescia. Femeia avea 40 de ani și lucra de mulți ani în Italia
Șoferul unui autobuz școlar a făcut infarct la volan. Nu a murit până nu s-a asigurat că elevii sunt în siguranță
Nelu, un șofer de TIR, a murit într-o parcare din Belgia. Comunitatea din Tismana este în doliu: „Cuvintele nu pot exprima durerea pierderii”
Gest incredibil al unui șofer implicat într-un accident în sectorul 5. Bărbatul a lovit intenționat ambulanțele venite să-i acorde primul ajutor