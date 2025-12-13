Germania trimite trupe militare în Polonia

Germania a anunțat trimiterea unor trupe la frontiera estică a Poloniei, cu scopul de a întări flancul de est al NATO, informează DW.

Trupele vor ajuta la securizarea frontierei de est a Poloniei cu Belarus și Rusia. Misiunea este programată să aibă loc începând din al doilea trimestru al anului 2026 până la sfârșitul anului 2027.

Operațiunea a planificată din luna mai 2024 și vizează frontierele Poloniei cu Belarus și Kaliningrad, exclava Federației Ruse.

Ce misiune vor avea militarii germani în Polonia

Inițiativa trimiterii trupelor germane în Polonia a fost luată de Germania pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la amenințarea rusească.

Potrivit ministrului adjunct al Apărării din Polonia, Pawel Zalewski, principala misiune a militarilor germani în Polonia va consta în activități precum „construirea de fortificații, săparea de tranșee, instalarea de sârmă ghimpată anti-tanc și ridicarea de bariere antitanc”.

„Sprijinul oferit de soldații germani în această operațiune se limitează la activități de inginerie militară”, a adăugat el, estimând la circa 50 numărul militarilor germani care vor fi trimiși în Polonia.

Ministru german: Rusia ar putea ataca NATO în 2029

Ministrul german al Apărării Boris Pistorius a declarat în mod repetat că se așteaptă ca Rusia să fie pregătită și dispusă să atace NATO în 2029.

Oficialii occidentali presupun că un armistițiu de pace din Ucraina încheiat în favoarea Rusiei i-ar acorda Kremlinului răgaz pentru a-și pregăti operațiunile militare îndreptate împotriva NATO, precum țările baltice, Polonia, Finlanda sau chiar România.

În prima fază, Germania a anunțat că va trimite un grup de militari în Polonia pentru a ajuta la implementarea unui proiect care are drept scop consolidarea securității la frontiera de est a țării.

Germania ar putea trimite până la 800.000 de militari NATO

Într-un document care a ajuns în posesia ziariștilor americani include hărți cu poduri, porturi, autostrăzi și râuri de-a lungul cărora se preconizează că vor fi desfășurate trupele.

Potrivit unui plan de pregătire pentru război, Germania va trimite până la 800.000 de militari NATO din toate țările pe flancul de est al NATO, informează ziarul The Wall Street Journal.

Planul a fost luat în considerare de Berlin după ce Trump a anunțat retragerea parțială a trupelor americane din România și sistarea ajutorării Ucrainei.

Sursa Foto: Facebook – Armata Germaniei

