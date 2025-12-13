Prima pagină » Actualitate » Imagini de la înmormântarea generalului Theodoru, cercetat la vârsta de 101 ani pentru „răsturnarea ordinii constituționale”. Un participant a venit în armură medievală. Discursul controversat al fiicei

Înmormântarea generalului Radu Theodoru a fost marcată de un moment neobișnuit. În biserică a apărut un bărbat costumat în armură medievală, care a stat lângă sicriul acoperit cu drapelul României. Ceremonia a fost completată de un discurs controversat susținut de fiica fostului general.

Un bărbat îmbrăcat într-o armură de inspirație medievală a stat de pază lângă sicriu pe parcursul ceremoniei. Imaginea a ieșit din tiparul unei înmormântări obișnuite și a fost interpretată ca un gest simbolic, legat de ideea de luptă, onoare și apărare a valorilor naționale.

Imediat după slujbă, fiica lui Radu Theodoru a ținut un discurs în care a vorbit despre lipsa de „onoruri”, dar nu și de „onoare”, și a susținut că moartea tatălui său ar simboliza, de fapt, „moartea demnității Armatei Române”.

Ce discurs a ținut fiica lui Radu Theodoru

Aceasta a mulțumit celor prezenți pentru participare și a făcut mai multe referiri religioase, vorbind despre sacrificiu, martiriu și credință, în aplauzele unei părți dintre participanți.

L-am plâns în biserică, acum îl bocesc într-un fel în care nu pot fi acuzată, pentru că, pentru bocet, încă nu ne-au pus nici tarif, nici măsură în ce cuvinte să-l bocesc. Așa că instituția nu poate să-mi spună nimic când îl voi boci tradițional și îi voi spune că îl așteaptă mareșalul lui să-i deschidă porțile Panteonului, că îl așteaptă Mihai Viteazul și că, dacă se întâlnește cu Căpitanul, ar fi bine să-i spună să mai coboare, că e nevoie de el aici. Nu îmi pot face nimic, tată, pentru că acesta este bocetul meu. Ți-au luat onorurile, dar nu ți-au luat onoarea, pentru că nu au cum să-ți ia onoarea. Acum nu plângem moartea lui, plângem moartea demnității Armatei Române și învierea lui Radu Teodoru, demonstrată de cuvintele care au umplut internetul de prezența dumneavoastră aici, de prezența Preasfințitului, a preacucernicilor părinți, de prezența lui Ilie Neacșu, de prezența tuturor, a pandurilor, a țării.

Vă mulțumim. Dumnezeu să-l ierte, Hristos a înviat. A fost un mărturisitor, deci este un sfânt. I-au pus piroane, l-au răstignit și l-au trecut în rândul sfinților. A iubit și a luptat pentru creștinism și Biserica Ortodoxă și este normal să fie hulit. Azi citea părintele în Evanghelie că vor lua în derâdere numele tău, dar numele lui va rămâne în sufletele noastre. Dumnezeu să-l ierte. Vă mulțumim că ați venit să-i dați un ultim omagiu”, a spus fiica lui Radu Theodoru.

Radu Theodoru a murit pe 9 decembrie, la vârsta de 101 ani. În ultima perioadă, fostul general era perceput drept o figură-simbol a Comandamentului „Vlad Țepeș”, grupare din care făceau parte șase persoane reținute de DIICOT la începutul acestui an într-un dosar de trădare. În același context, anchetatorii i-au percheziționat și locuința.

