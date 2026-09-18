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Alertă de securitate lângă Pentagon: zborurile de pe Aeroportul Ronald Reagan din Washington, suspendate după apariția unei posibile drone lângă pistă

Alertă de securitate lângă Pentagon: zborurile de pe Aeroportul Ronald Reagan din Washington, suspendate după apariția unei posibile drone lângă pistă
Aeroport din SUA - Foto: Unsplash - imagine cu rol ilustrativ
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Zborurile de pe Aeroportul Ronald Reagan din Washington au fost suspendate aproximativ 20 de minute după ce doi piloți au raportat o posibilă dronă deasupra unei piste și a unei căi de rulare. Incidentul s-a produs în cel mai restricționat spațiu aerian din SUA.

Alertă de securitate pe Aeroportul Național Ronald Reagan din Washington, D.C., unde plecările au fost suspendate miercuri seara după ce piloții a două aeronave au semnalat prezența unei posibile drone în apropierea pistelor.

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Incidentul a determinat oprirea plecărilor timp de aproximativ 20 de minute și alertarea autorităților locale și federale, potrivit informațiilor furnizate de Administrația Federală a Aviației (FAA) pentru ABC News.

Primul avertisment a venit de la pilotul unui zbor American Eagle. Potrivit înregistrărilor comunicațiilor radio cu turnul de control, acesta a semnalat prezența unui obiect suspect în apropierea pistei 19.

Aeroport din SUA - Foto: Unsplash - imagine cu rol ilustrativ

Aeroport din SUA – Foto: Unsplash – imagine cu rol ilustrativ

Pilotul a raportat că observase „o dronă sau ceva asemănător”. La scurt timp, un al doilea pilot, aflat în apropierea unei piste vecine, a confirmat existența unei apariții suspecte. Acesta a transmis că a văzut „o lumină care ar fi putut fi o dronă”.

FAA a suspendat plecările și a alertat autoritățile

FAA a confirmat ulterior că operațiunile au fost afectate în urma celor două raportări făcute de piloți.

Plecările au fost „suspendate pentru aproximativ 20 de minute”, a transmis Administrația Federală a Aviației. Autoritățile locale și federale au fost informate imediat, însă până în prezent nu este clar dacă presupusa dronă a fost localizată și nici cine ar fi operat-o.

FBI a transmis că lucrează permanent împreună cu celelalte agenții de aplicare a legii pentru identificarea și investigarea zborurilor ilegale cu drone care pot pune în pericol aviația sau infrastructura critică.

Incidentul capătă o dimensiune aparte din cauza amplasării Aeroportului Ronald Reagan. Acesta deservește capitala federală și se află în imediata apropiere a Pentagonului și la numai câțiva kilometri de Casa Albă și Capitoliu.

Washingtonul are cel mai strict control al spațiului aerian din SUA

Spațiul aerian din Washington, D.C. este considerat cel mai restricționat din Statele Unite, iar operarea dronelor este supusă unor reguli de securitate extrem de stricte. Zona beneficiază inclusiv de sisteme de geofencing, concepute pentru a împiedica dronele comerciale compatibile să opereze în spații restricționate fără autorizațiile necesare.

Un zbor autorizat al unei drone în spațiul aerian protejat al capitalei necesită aprobările corespunzătoare, iar eludarea intenționată a restricțiilor poate atrage intervenția autorităților.

Problema dronelor în apropierea aeroporturilor americane nu este însă una izolată. FAA primește lunar peste 100 de sesizări privind apariția unor drone în vecinătatea aeroporturilor din Statele Unite, în pofida restricțiilor și a riscurilor pe care asemenea aparate le pot reprezenta pentru aeronavele aflate la decolare sau aterizare.

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