Presa din Ungaria, după desemnarea lui Siegfried Mureșan ca premier: criza politică din România nu s-a încheiat

Publicația maghiară Népszava analizează situația politică din România și susține că principala problemă a premierului desemnat este lipsa unei majorități parlamentare. Desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru nu înseamnă automat și sfârșitul crizei politice de la București.

Președintele Nicușor Dan a recunoscut, de altfel, că o asemenea majoritate nu era conturată în momentul nominalizării, explicând că l-a ales pe Mureșan deoarece acesta a beneficiat de cele mai multe opțiuni exprimate de partide la consultările de la Cotroceni.

Népszava scrie că desemnarea europarlamentarului liberal a produs surprindere, în condițiile în care Nicușor Dan insistase asupra necesității identificării unei formule capabile să obțină sprijin parlamentar.

Publicația maghiară își concentrează analiza asupra aritmeticii parlamentare și susține că Mureșan nu dispune, în acest moment, de voturile necesare pentru învestirea Cabinetului.

Incertitudinea este confirmată și de declarațiile politice făcute după desemnare. AUR a anunțat că nu va vota un Cabinet condus de Mureșan, în timp ce UDMR s-a declarat dispus să participe la construirea unei majorități, dar a exclus o formulă bazată pe voturile AUR. În același timp, liderul USR Dominic Fritz a declarat că formațiunea sa este dispusă să găsească „puncte de compromis” inclusiv cu PSD pentru obținerea susținerii parlamentare necesare viitorului guvern.

Presa maghiară aduce în discuție scenariul anticipatelor

Népszava analizează și posibilitatea alegerilor anticipate în cazul în care actualul blocaj nu poate fi depășit. Publicația afirmă că un asemenea scrutin ar putea avantaja puternic formațiunile de dreapta radicală.

Publicația maghiară scrie că PSD se află într-o situație delicată. Deși în ultima perioadă a colaborat de mai multe ori și în mai multe chestiuni cu AUR, o eventuală guvernare comună nu numai că ar afecta imaginea PSD, dar ar putea duce și la ruperea partidului.

Sorin Grindeanu a criticat alegerea făcută de Nicușor Dan, însă Népszava remarcă faptul că liderul PSD nu a exclus de această dată la fel de categoric posibilitatea unui eventual sprijin, așa cum făcuse anterior, când susținea că social-democrații vor vota doar un guvern din care fac parte.

Refacerea coaliției de guvernare este considerată puțin probabilă de publicația maghiară, deoarece PNL și USR exclud în prezent colaborarea cu PSD, partidul care a contribuit la căderea Guvernului Bolojan.