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Bărbat de 37 de ani, arestat preventiv după ce ar fi agresat două fetițe în București. Ce transmite Poliția Capitalei

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Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost arestat preventiv, pe o perioadă de 30 de zile, după ce ar fi agresat două fetițe în București. Incidentele ar fi avut loc în Sectorul 5, în data de 2 septembrie 2026. Mandatul de aducere a fost aplicat în data de 17 septembrie. Oamenii legii cercetează acest caz. 

Un bărbat de 37 de ani a fost reținut și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar privind agresarea sexuală a două minore, de 10 și 14 ani. Potrivit Poliției Capitalei, faptele ar fi avut loc pe 2 septembrie, în Sectorul 5. Bărbatul este suspectat că le-ar fi atins în zone intime. Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror specializat.

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Bărbat de 37 de ani, arestat preventiv după ce ar fi agresat două fetițe în București. Ce transmite Poliția Capitalei. Foto: Shutterstock

Bărbat de 37 de ani, arestat preventiv după ce ar fi agresat sexual două minore în București

„La data de 17 septembrie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au pus în aplicare un mandat de aducere și au reținut un bărbat, în vârstă de 37 de ani, într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor”, a transmis Poliția Capitalei.

Un bărbat de 33 de ani a sesizat Serviciul Agresiuni Sexuale precizând că fiica sa, minoră, de 10 ani, ar fi fost agresată sexual de bărbatul de 37 de ani. Incidentul ar fi avut loc pe 2 septembrie. În aceeași zi, bărbatul de 37 de ani ar fi profitat de imposibilitatea unei alte minore, de 14 ani, de a se apăra sau de a-și exprima voința și ar fi agresat-o în același mod. Poliția cercetează acest caz.

Ce transmite Poliția Capitalei

„În prezenta cauză, cercetările sunt efectuate față de un bărbat, în vârstă de 37 de ani, bănuit de săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, comisă asupra a două minore, în vârstă de 10, respectiv 14 ani.

În fapt, la data de 2 septembrie 2026, Serviciul Agresiuni Sexuale a fost sesizat de către un bărbat, în vârstă de 33 de ani, cu privire la faptul că, în aceeași zi, fiica sa minoră, în vârstă de 10 ani, ar fi fost agresată sexual de către un bărbat.

Din cercetările și investigațiile efectuate s-a stabilit că, la data de 2 septembrie 2026, în jurul orei 00.30, în timp ce se afla în fața unui imobil din Sectorul 5, profitând de imposibilitatea minorei, în vârstă de 10 ani, de a se apăra sau de a-și exprima voința, având în vedere vârsta fragedă a acesteia, bărbatul ar fi atins-o în zona intimă.

De asemenea, din cercetări s-a mai stabilit că, la aceeași dată, în timp ce se afla la adresa menționată, bănuitul, profitând de imposibilitatea unei alte minore, în vârstă de 14 ani, de a se apăra sau de a-și exprima voința, ar fi atins-o într-o zonă intimă.

La data de 17 septembrie 2026, a fost pus în aplicare un mandat de aducere, emis pe numele bănuitului, acesta fiind depistat și condus la audieri.

În baza probatoriului administrat, cel în cauză a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, față de acesta a fost dispusă măsura arestării preventive pentru 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Serviciului Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului legal pentru administrarea probatoriului. Această activitate nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, transmite Poliția Capitalei.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ
Sursă video: Poliția Capitalei

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