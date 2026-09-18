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Trump schimbă strategia pentru a-l convinge pe Putin să facă pace cu Ucraina: SUA ar putea demara acorduri comerciale cu Rusia

Trump schimbă strategia pentru a-l convinge pe Putin să facă pace cu Ucraina: SUA ar putea demara acorduri comerciale cu Rusia
Vladimir Putin și Donald Trump / Foto - Mediafax
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Donald Trump caută o nouă formulă pentru a-l determina pe Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina. În timp ce Congresul pregătește sancțiuni dure împotriva Moscovei, Casa Albă analizează inclusiv acorduri comerciale cu Rusia înainte de încetarea luptelor.

Administrația Trump își recalibrează strategia prin care încearcă să pună capăt războiului din Ucraina. După mai bine de 18 luni de eforturi diplomatice fără un acord decisiv, Washingtonul ia în calcul să combine presiunea economică asupra Moscovei cu stimulente importante pentru Rusia, inclusiv relansarea unor relații comerciale înainte ca armele să tacă.

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Noua abordare a devenit vizibilă după vizita efectuată la Moscova, la începutul lunii septembrie, de emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner. Potrivit The New York Times, discuțiile de la Kremlin au scos la iveală atât încrederea lui Vladimir Putin în evoluția războiului, cât și dificultățile Washingtonului de a găsi o formulă acceptabilă pentru Moscova și Kiev.

Steve Witkoff și Jared Kushner, emisari speciali ai președintelui Trump

Steve Witkoff și Jared Kushner, emisari speciali ai președintelui Trump

În timpul întâlnirii, Putin le-ar fi transmis americanilor că se așteaptă ca forțele ruse să cucerească în următoarele luni întreaga regiune Donbas și că Rusia este pregătită să lovească infrastructura energetică ucraineană, ceea ce ar putea transforma iarna într-una extrem de dificilă pentru Ucraina.

Jared Kushner l-ar fi confruntat însă pe liderul de la Kremlin, amintindu-i că făcuse estimări asemănătoare cu un an înainte. Emisarul lui Trump a pus sub semnul întrebării perspectiva continuării războiului încă un an fără o schimbare fundamentală a situației.

Casa Albă analizează acorduri cu Rusia înainte de încheierea războiului

În paralel cu negocierile diplomatice, Congresul american a adoptat o amplă legislație privind sancționarea Rusiei, concepută pentru a lovi sectorul energetic și pentru a crește costurile economice ale continuării invaziei.

Proiectul a trecut cu sprijin bipartizan, cu 262 de voturi pentru și 159 împotrivă.

„Acest proiect de lege va paraliza mașina de război a Rusiei și îl va aduce în sfârșit pe Putin la masa negocierilor”, a declarat Michael McCaul, reprezentant republican de Texas și unul dintre principalii susținători ai legislației.

Donald Trump a indicat că intenționează să semneze legea. Aceasta îi oferă președintelui posibilitatea de a impune tarife de până la 100% statelor care cumpără cele mai mari cantități de petrol sau gaze naturale din Rusia și prevede sancțiuni împotriva unor oficiali, oameni de afaceri și instituții financiare ruse.

Donald Trump | Foto – Mediafax

Senatoarea Darline Graham, care a preluat mandatul fratelui său, Lindsey Graham, după moartea acestuia în luna iulie, consideră că măsurile „vor spori puterea de negociere a președintelui”.

Strategia Casei Albe pare însă să acorde o importanță tot mai mare stimulentelor economice. Potrivit unor persoane apropiate negocierilor citate de publicația americană, administrația analizează posibilitatea încheierii unor acorduri comerciale cu Moscova chiar înainte de oprirea războiului.

O asemenea decizie ar marca o schimbare semnificativă față de poziția exprimată anterior de Trump, care condiționa revenirea la relații comerciale ample de încheierea conflictului.

„Ei vor să facă afaceri. Dar nu vor face afaceri până când nu vom rezolva problema războiului”, declara Donald Trump înaintea summitului său cu Vladimir Putin din Alaska.

Acum, Washingtonul ar putea folosi tocmai perspectiva unor afaceri drept instrument de negociere. Un oficial american citat sub protecția anonimatului a explicat că administrația încearcă să creeze stimulente inclusiv pentru elita economică rusă, astfel încât aceasta să aibă motive să susțină o soluție negociată.

Miza ar fi și convingerea cercurilor de la Moscova ostile Statelor Unite că Trump este dispus să construiască o relație economică diferită cu Rusia dacă apar progrese în negocieri.

Balazs Jarabik, fost diplomat al Uniunii Europene la Kiev și analist în cadrul R. Politik, consideră că semnalele venite de la Washington arată că Statele Unite „iau în considerare concesii mai mari față de Rusia”.

„Washingtonul semnalează acum că unele acorduri ar putea avansa dacă Moscova demonstrează mai întâi o reținere concretă. Washingtonul s-a opus anterior semnării unor astfel de acorduri înainte de un armistițiu.”, a declarat Balazs Jarabik, fost diplomat al UE la Kiev.

După întâlnirea din 5 septembrie dintre Putin, Witkoff și Kushner, consilierul Kremlinului pentru politică externă, Yuri Ushakov, a afirmat că „au fost discutate în detaliu chestiuni economice și potențiale proiecte ruso-americane majore, reciproc avantajoase”.

Moscova încearcă de mai mult timp să atragă Washingtonul cu perspectiva unor afaceri de amploare. Printre propunerile avansate s-ar fi numărat proiecte privind pământurile rare și aluminiul, parteneriate în Arctica și chiar implicarea unor companii americane în comercializarea gazelor naturale rusești în Europa.

Donbasul, marele obstacol al negocierilor

Schimbarea de strategie intervine după ce discuțiile privind teritoriile ocupate au ajuns într-un impas. Vladimir Putin insistă asupra controlului unei părți a Donbasului pe care Rusia nu a reușit să o cucerească militar, în timp ce Ucraina refuză să se retragă.

Jared Kushner a recunoscut public această problemă în timpul unei intervenții prin videoconferință la reuniunea anuală YES de la Kiev.

„Președintele Putin și-a prezentat poziția cu privire la ceea ce dorește să obțină. Dacă Ucraina ar dori să se retragă până la acea linie, atunci, evident, avem restul acordului pregătit și pus la punct. În acest moment, Ucraina nu dorește să facă acest lucru.”, a declarat Jared Kushner, emisar al președintelui american.

Ginerele lui Donald Trump, nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace. Jared Kushner i-a împăcat pe evrei cu arabii / Sursa FOTO: wikimedia.org

Kushner a explicat că Washingtonul încearcă, în calitate de mediator, să găsească „o soluție creativă” care „să permită ambelor părți să avanseze”.

El a susținut că Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski sunt profund implicați în procesul diplomatic și a adăugat că „din ce am auzit, președintele Putin este, de asemenea, foarte dedicat acestui demers”.

La numai două zile după reuniune, o dronă rusească cu motor cu reacție a lovit un tren aflat la un punct de trecere a frontierei, în care se aflau mai mulți demnitari, inclusiv fostul director al CIA David Petraeus.

Negocierile de pace au încetinit puternic la începutul acestui an, perioadă în care Witkoff și Kushner și-au concentrat o parte importantă a atenției asupra conflictului cu Iranul.

Acum, una dintre variantele aflate pe masa negocierilor este un armistițiu limitat, care ar putea viza oprirea atacurilor asupra transportului maritim din Marea Neagră sau încetarea loviturilor împotriva infrastructurii energetice.

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