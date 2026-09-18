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Nicuşor Dan participă vineri la Primul Summit al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, la invitaţia lui Volodîmîr Zelenski

Luiza Dobrescu
Nicuşor Dan participă vineri la Primul Summit al Iniţiativei pentru Integrare Carpatică, la invitaţia lui Volodîmîr Zelenski
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Preşedintele Nicuşor Dan participă vineri la Summitul inaugural al Inițiativei pentru Integrare Carpatică, în regiunea ucraineană Ivano-Frankivsk, la invitația președintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski.

Noua platformă regională reunește reprezentanți din opt țări traversate de Munții Carpați: Austria, Cehia, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Ucraina.

Ca obiective principale ale evenimentului ar fi coordonarea eforturilor pentru dezvoltarea economică, atragerea investițiilor în regiunea carpatică, protejarea patrimoniului cultural și natural, îmbunătățirea conectivității logistice și sprijinirea securității regionale.

În marja Summitului, se desfășoară şi Forumul Economic Carpatic (deschis oficial de Nicușor Dan și ceilalți lideri regionali), Forumul Tinerilor, reuniuni ale autorităților locale și sesiuni dedicate conservării naturii.

Nicuşor Dan are ca misiune să sublinieze importanța strategică a țării noastre, care deține cea mai lungă secțiune a arcului carpatic, pledând pentru proiecte integrate cu impact direct asupra comunităților locale.

Nicuşor Dan se întâlneşte cu Volodîmîr Zelenski la Bukovel

Evenimentul va avea loc în staţiunea Bukovel, cunoscută ca una dintre cele mai moderne din întreaga regiune Ivano-Frankivsk.

Infrastructura din Bukovel a fost selectată de administrația președintelui Volodîmîr Zelenski pentru a găzdui delegațiile la nivel înalt, inclusiv pe cea a României condusă de președintele Nicușor Dan.

Complexul deține facilități capabile să asigure securitatea și cazările necesare unui asemenea eveniment diplomatic regional.

Aici se desfășoară atât întâlnirile oficiale plenare, cât și grupurile de lucru bilaterale între reprezentanții celor 8 state participante.

Stațiunea se află în inima masivului muntos carpatic ucrainean (înconjurată de vârfuri precum Dovha și Bulchinoha).

Concomitent cu întâlnirea liderilor politici, stațiunea găzduiește și Forumul Economic Carpatic, care uneşte investitori privați și autorități locale.

Din Ucraina, preşedintele Nicuşor Dan va reveni în ţară, sâmbătă, la Bistriţa, unde va participa la inaugurarea unei instituţii de învăţământ, apoi va zbura spre SUA.

Aici,  va conduce delegația României la cea de-a 81-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York.

Intervenția națională a președintelui în plenul Adunării Generale va avea loc miercuri, 23 septembrie 2026.

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