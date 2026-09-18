Siegfried Mureșan a fost propus pentru funcția de premier de către Nicușor Dan. Anunțul a fost făcut ieri, după ora 17:00, după ce au avut loc consultările la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor. În spațiul public există informații referitoare la averea deținută de europarlamentarul PNL și vicepreședinte al Partidului Popular European. Datele arată că peste un milion de euro au fost investiți în titluri de stat.

Siegfried Mureșan, premier desemnat și vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE), are investiții de aproximativ 1,155 milioane de euro în titluri de stat, potrivit declarației de avere din anul 2024.

Sondaj Gândul Crezi că Guvernul Siegfried Mureșan va trece de votul Parlamentului? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Ce avere deține Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan

De altfel, declarația de avere din 2024 indică și conturi bancare, acțiuni și proprietăți în România și Belgia. Veniturile anuale declarate ale familiei au depășit 265.000 de euro.

Cea mai mare investiție este în titluri de stat. Siegfried Mureșan declară 11.550 de titluri, în valoare de 1,155 milioane de euro. Portofoliul include și acțiuni la companii internaționale. Printre acestea se află 120 de acțiuni Tesla, evaluate la peste 21.000 de dolari, dar și participații la Plug Power, UiPath, Bloom Energy, Magna International și Fisker.

Ministerul Finanțelor: număr de titluri/cotă de participare – 11.550; Valoarea totală de 1.155.000 euro;

Oveit Investors: număr de titluri/cotă de participare – 12.501; Valoarea totală de 12.501 lei;

Benefito Investors: număr de titluri/cotă de participare – 2.503; Valoarea totală de 12.515 lei;

Tesla Inc: număr de titluri/cotă de participare – 120; Valoarea totală de 21.026 dolari;

Plug Power: număr de titluri/cotă de participare – 100; Valoarea totală de 343 de dolari;

Magna International: număr de titluri/cotă de participare – 30; Valoarea totală de 1.599 de dolari;

Bloom Energy Corp: număr de titluri/cotă de participare – 99; Valoarea totală de 1.161 de dolari;

Fisker Inc: număr de titluri/cotă de participare – 500; Valoarea totală de 44 de dolari;

UiPath Inc: număr de titluri/cotă de participare – 100; Valoarea totală de 2.219 dolari.

În documentul oficial se mai arată că Siegfried Mureșan a declarat venituri de 93.793 de euro din activitatea din Parlamentul European. La acestea s-au adăugat 71.514 euro din diurne și indemnizații de călătorie. În total, veniturile din activitatea europeană au fost de aproximativ 165.300 de euro.

Cât câștigă soția lui Siegfried Mureșan?

Soția lui Siegfried Mureșan, Cătălina Manea, a declarat venituri de 100.269 de euro de la Banca Europeană de Investiții din Luxemburg. Împreună, cei doi au avut venituri declarate de circa 265.577 de euro din aceste surse, în anul fiscal menționat.

De altfel, Siegfried Mureșan și soția sa dețin proprietăți în Belgia și România. În Belgia, cei doi au cumpărat în 2020 un teren de 373 mp și o casă de 260 mp. În România, Cătălina Manea are un teren moștenit de 180 mp în Brașov și două imobile de 270 mp și 75 mp.

Totodată, aceștia dețin 3 autoturisme. Este vorba despre un Volkswagen din 2010, un Fiat din 2014 și un Mercedes din 2021. Toate au fost cumpărate.

Economiile acestora ar fi de aproximativ 67.150 de euro în conturi bancare din România și Belgia. Siegfried Mureșan are conturi la ING și Revolut, iar soția sa deține două conturi la ING Belgia. Declarația mai menționează un credit de 550.000 de euro, contractat în 2020 și scadent în 2035.