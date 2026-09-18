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Românii, în centrul unei dispute politice în Spania. Lidera regiunii Madrid îi apără pe conaționalii noștri în Parlament: „Prefer să am grijă de un român decât de un ‹okupa› spaniol infractor”

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Isabel Díaz Ayuso a provocat controverse în Spania după ce a invocat exemplul românilor pentru a-și apăra politica privind imigrația. Lidera Madridului spune că un român care muncește, contribuie și respectă legea trebuie tratat ca orice cetățean spaniol.

O dezbatere aprinsă despre imigrație din Parlamentul Regional al Comunității Madrid s-a transformat într-o controversă după ce președinta regiunii, Isabel Díaz Ayuso, a folosit comunitatea românească drept exemplu pentru a explica modul în care consideră că trebuie făcută diferența între integrarea străinilor și încălcarea legii, potrivit elmundo.es.

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Confruntarea a avut loc în timpul sesiunii de întrebări din plen, când Isabel Pérez Moñino, deputată Vox, a acuzat administrația regională că încurajează venirea unui număr de străini mai mare decât poate absorbi Madridul prin infrastructura și serviciile sale publice.

Ayuso a respins acuzațiile și a susținut că, pentru administrația pe care o conduce, criteriile trebuie să fie respectarea legii, integrarea și contribuția la societate, nu naționalitatea unei persoane.

„Vă spun, de asemenea, că eu prefer să am grijă de un român și să-l tratez ca pe unul de-al nostru, oricât de român ar fi el, pentru că lucrează de ani de zile, contribuie și este integrat în Madrid. În schimb, un spaniol infractor, ocupant ilegal și care nu-i respectă pe ceilalți, nu reprezintă o prioritate pentru mine.

Pentru mine toți suntem egali în această regiune. Fie că vii din România, fie că vii din Guadarrama, important este să respecți legea, ordinea și să-ți aduci contribuția”, a declarat Isabel Díaz Ayuso, președinta Comunității Madrid.

Sursa video – X/@elespanolcom

Vox îi cere lui Ayuso să nu transforme Madridul în „ONG-ul lumii”

Disputa a pornit după ce Isabel Pérez Moñino a criticat politica administrației regionale și a avertizat că serviciile publice nu pot face față unei creșteri nelimitate a populației.

„Un serviciu public care își propune să satisfacă o cerere nelimitată ajunge să impună limite celor care îl susțin”, a declarat Isabel Pérez Moñino, deputată Vox în Parlamentul Regional al Comunității Madrid.

Reprezentanta Vox i-a cerut președintei să renunțe la ceea ce partidul său consideră o politică de atragere a imigrației și să înceteze prezentarea Madridului drept „ONG-ul lumii”.

„Corectați ideea Madridului ca loc al accentelor diverse și puneți capăt acestui factor de atracție”, a cerut Pérez Moñino.

Ayuso a admis că dezvoltarea rapidă a regiunii trebuie gestionată atent și că obiectivul ar trebui să fie „să creștem în mod echilibrat, nu masiv”.

Președinta Comunității Madrid a invocat și problema „iernii demografice”, argumentând că administrația regională încearcă să adapteze infrastructura la creșterea populației prin investiții în transportul public, spitale, centre medicale, școli și cămine pentru vârstnici.

În același timp, Ayuso a susținut că un asemenea echilibru devine imposibil în condițiile unor frontiere deschise masiv și fără control.

Ayuso acuză Vox că promite măsuri pe care Madridul nu le poate adopta

Schimbul de replici a continuat cu acuzații politice directe. Ayuso a reproșat Vox că își concentrează criticile asupra Partidului Popular, în loc să atribuie responsabilitatea pentru imigrația ilegală Guvernului central și partidelor de stânga.

Lidera regională a acuzat formațiunea că nu „propune niciodată nimic”, dar că membrii săi sunt „maeștri la a arăta cu degetul”.

Potrivit acesteia, o parte dintre măsurile promise de Vox în domeniul imigrației nu pot fi puse în aplicare de Comunitatea Madrid, deoarece politica frontierelor și alte atribuții esențiale în acest domeniu nu se află în competența guvernului regional.

Ayuso le-a cerut reprezentanților Vox să nu le promită alegătorilor măsuri pe care administrația regională nu are autoritatea legală să le adopte.

Disputa are o rezonanță aparte pentru comunitatea românească din Spania, una dintre cele mai numeroase comunități de cetățeni români din afara țării. Potrivit datelor Ministerului Incluziunii, Securității Sociale și Migrației, în Spania sunt înregistrați 1.142.644 de români care dețin certificat de înregistrare sau un document de rezidență valabil.

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