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Iranul anunță că a lovit un petrolier în Strâmtoarea Ormuz. La bordul navei „Trend” ar fi izbucnit un incendiu

Iranul anunță că a lovit un petrolier în Strâmtoarea Ormuz. La bordul navei
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Gardienii Revoluției din Iran susțin că au lovit petrolierul Trend, sub pavilion togolez, în Strâmtoarea Ormuz, după ce nava ar fi încercat o trecere „ilegală”. Petrolierul ar fi luat foc și ar fi fost oprit din drum.

Tensiunile din Strâmtoarea Ormuz cresc din nou după ce Gardienii Revoluției din Iran au anunțat vineri că forțele lor au lovit un petrolier sub pavilion togolez care naviga prin această rută maritimă strategică.

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Nava a fost identificată de autoritățile iraniene drept petrolierul Trend. Potrivit comunicatului preluat de agenția oficială IRNA, vasul ar fi fost atacat după ce ar fi încercat ceea ce Teheranul descrie drept o trecere „ilegală” prin strâmtoare, potrivit aa.com.tr.

„Petrolierul Trend, sub pavilion togolez, a fost vizat și interceptat după ce la bord a izbucnit un incendiu”, au transmis Gardienii Revoluției din Iran.

Incident de securitate raportat în apropierea coastelor Omanului

Atacul revendicat de Iran vine după ce United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), organismul britanic care monitorizează securitatea navigației comerciale, a raportat joi seară un incident în aceeași zonă.

UKMTO a localizat evenimentul în Strâmtoarea Ormuz, la aproximativ 16 mile marine – circa 29,5 kilometri – nord-est de Khasab, Oman.

Strâmtoarea Ormuz / Foto - Wikipedia

Strâmtoarea Ormuz / Foto – Wikipedia

Organismul britanic nu a identificat inițial nava implicată, astfel că nu este confirmat dacă incidentul semnalat de UKMTO este același cu atacul asupra petrolierului Trend revendicat ulterior de Gardienii Revoluției.

Informațiile disponibile separat despre alerta UKMTO indică faptul că incidentul a fost încadrat drept atac, fără victime în rândul echipajului și fără un impact asupra mediului raportat în acel moment.

Autoritățile investighează circumstanțele incidentului, iar navelor aflate în regiune le-a fost recomandat să navigheze cu prudență și să raporteze orice activitate suspectă.

Strâmtoarea Ormuz, din nou în centrul confruntării

Incidentul intervine într-un moment deosebit de tensionat pentru navigația prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante artere energetice ale lumii.

Deficit critic de gaze în Europa, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă între 1-3 luni. Ce se întâmplă cu refacerea stocului

Deficit critic de gaze în Europa, dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă între 1-3 luni. Ce se întâmplă cu refacerea stocului

Traficul comercial prin zonă s-a redus dramatic în ultimele săptămâni, pe fondul confruntărilor militare și al atacurilor asupra navelor. Înaintea izbucnirii războiului cu Iranul, prin strâmtoare treceau în mod obișnuit aproximativ 125 de nave comerciale mari pe zi.

Ruta are o importanță strategică uriașă pentru piețele energetice internaționale, prin Strâmtoarea Ormuz fiind transportată în mod obișnuit o parte semnificativă din petrolul și gazele naturale lichefiate comercializate la nivel mondial.

Teheranul susține că menține controlul asupra strâmtorii și avertizează că va interveni împotriva navelor despre care afirmă că încearcă să traverseze zona fără autorizare.

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