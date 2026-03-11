Vremea rămâne frumoasă, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), chiar dacă vântul prezintă unele intensificări, iar diminețile sunt destul de reci. Dar temperaturile se încadrează în normalul perioadei, iar în unele zile sunt chiar ceva mai ridicate.
Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi și dacă ne așteptăm sau nu la precipitații.
„Ne așteaptă încă o zi foarte, foarte caldă și foarte frumoasă în toată țara.
Vântul rămâne slab, însă mai trebuie menționat că, de la noapte, în regiunile sudice și poate estice apare ceața”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.
În această dimineață au fost minus 7 grade la Mierrcurea Ciuc, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură din țară, potrivit informațiilor furnizate de ANM.
Nu s-au înregistrat precipitații, la ora 07:00, în nicio zonă a României, cerul fiind mai mult senin.
