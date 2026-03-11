Prima pagină » Știri » Zi cu temperaturi de peste 10 grade Celsius în toată țara. Unde vor fi chiar 20 de grade. Prognoza ANM pentru Gândul

Cristian Lisandru
11 mart. 2026, 10:39, Știri
Vremea rămâne frumoasă, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), chiar dacă vântul prezintă unele intensificări, iar diminețile sunt destul de reci. Dar temperaturile se încadrează în normalul perioadei, iar în unele zile sunt chiar ceva mai ridicate.

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, cum va fi vremea astăzi și dacă ne așteptăm sau nu la precipitații.

Ne așteaptă încă o zi foarte, foarte caldă și foarte frumoasă în toată țara.

  • Vorbim despre temperaturi maxime de până la 19 – 20° în Dealurile de Vest, peste 10° în toată țara.
  • Chiar și în Capitală avem o vreme foarte frumoasă, cu soare și temperatura maximă de 14°.

Vântul rămâne slab, însă mai trebuie menționat că, de la noapte, în regiunile sudice și poate estice apare ceața”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Miercurea Ciuc rămâne pe primul loc în topul temperaturilor scăzute, la prima oră a dimineții

În această dimineață au fost minus 7 grade la Mierrcurea Ciuc, aceasta fiind cea mai scăzută temperatură din țară, potrivit informațiilor furnizate de ANM.

Sursa – ANM

  • La București, termometrele au arătat minus 1 grad Celsius, la Craiova au fost 2 grade, la Ploiești 0 grade, la Brașov minus 2 grade, aceeași temperatură înregistrându-se și la Călărași.
  • La Arad au fost 2 grade Celsius iar la Timișoara cu un grad mai puțin.

Nu s-au înregistrat precipitații, la ora 07:00, în nicio zonă a României, cerul fiind mai mult senin.

