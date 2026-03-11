Oana Țoiu este așteptată la audieri în Comisia de Politică Externă. Cosmin Corendea, pentru Gândul: „Vrem să vedem cine a fost în acel avion”

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, este așteptată miercuri, de la ora 12.00, la audieri în Comisia de politică externă a Camerei Deputaților, în urma controverselor legate de repatrierea unor cetățeni români din Orientul Mijlociu. La ședință a fost invitat și consulul României la Dubai, Viorel Riceard Badea, pentru a explica modul în care au fost stabilite listele pentru zborurile organizate de statul român.

Audierea vine după o dispută publică declanșată de fostul premier Victor Ponta, care a susținut că fiica sa minoră nu ar fi fost inclusă într-un zbor de repatriere organizat de autoritățile române. Ministerul Afacerilor Externe a respins acuzațiile și a afirmat că selecția pasagerilor s-a făcut pe criterii de vulnerabilitate și urgență.

„Vrem să vedem lista de pasageri”

Cosmin Corendea, deputat AUR, spune pentru Gândul că opoziția va cere clarificări punctuale în cadrul audierii.

„Nu ar fi prima oară când doamna ministru nu participă la o audiere în Parlament. Sincer, nu mă aștept să apară. Dar dacă apare, ceea ce este normalitatea, nu este absolut nimic deosebit”, a declarat Corendea.

Potrivit acestuia, întrebarea principală a opoziției va viza transparența procesului de selecție pentru zborul de repatriere.

„Vom pune o întrebare extrem de simplă: cine a fost pe lista aceea și să ni se pună la dispoziție lista de pasageri de pe zborul din Orientul Mijlociu”, a spus el pentru Gândul.

Corendea susține că în spațiul public au apărut informații potrivit cărora unele persoane aflate la bord nu ar fi îndeplinit criteriile stabilite de Ministerul Afacerilor Externe pentru evacuare.

„Dacă acest lucru se va dovedi adevărat, atunci apare întrebarea: cine își asumă răspunderea?”, a adăugat acesta.

Controversa se concentrează în jurul modului în care au fost stabilite prioritățile pentru evacuarea românilor din regiune, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

MAE a anunțat că prioritate au avut persoanele vulnerabile, în special minorii neînsoțiți și cazurile medicale. În spațiul public au apărut însă întrebări privind aplicarea acestor criterii, după ce a izbucnit scandalul cu fiica lui Victor Ponta.

„Vrem să știm cum a fost întocmită lista și dacă aceste criterii au fost respectate pentru toți pasagerii”, a spus Corendea.

El a menționat și cazul unei minore care ar fi rămas în afara zborului, în timp ce alte persoane ar fi fost acceptate.

„Vrem să vedem cine a fost în avionul respectiv și de ce o minoră neacompaniată a rămas în afara acelui avion, dacă pe lista de pasageri s-au aflat și persoane care nu îndeplineau criteriile”, a declarat acesta.

Posibilă anchetă parlamentară

În paralel cu audierea din Camera Deputaților, în Parlament ar putea fi inițiată și o comisie de anchetă privind modul în care au fost organizate repatrierile din Emiratele Arabe Unite.

„Așteptăm să vedem dacă inițiativa Senatului de a crea o comisie de anchetă privind ce s-a întâmplat la Dubai se va concretiza”, a spus Corendea.

Acesta a subliniat că audierile au rolul de a clarifica situația, nu de a aplica sancțiuni.

„Noi nu suntem o comisie care sancționează, dar cred că avem nevoie de explicații”, a precizat el pentru Gândul.

Pentru opoziție, problema principală rămâne transparența.

„Este o întrebare foarte simplă la care așteptăm un răspuns foarte simplu. Vrem doar să vedem cine a fost pe acea listă și cum a fost întocmită”, a spus Corendea.

