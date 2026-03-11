Prima pagină » Actualitate » Băsescu îi dă sfaturi lui Nicușor Dan: „Afaceristul Trump va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu costă”

Bianca Dogaru
11 mart. 2026, 10:48, Actualitate
Băsescu îi dă sfaturi lui Nicușor Dan: „Afaceristul Trump va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu costă”

Fostul președinte Traian Băsescu a făcut o analiză asupra noii dinamici geopolitice dintre București și Washington, în contextul în care Statele Unite par să arate interes pentru baza de la Kogălniceanu.

Potrivit fostului președinte, Donald Trump se află într-un moment de vulnerabilitate din cauza conflictului cu Iranul. Acesta menționează că administrația prezidențială a SUA a făcut pași înapoi în relația cu aliații est-europeni în 2025, dar amintește de „acordul de acces”, semnat încă din mandatul său.

„Trump îşi caută aliaţi. Băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul, Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 şi-a retras demonstrative, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu iar la Munchen, prin trompeta Vance a umilit pur şi simplu România. Azi se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Kogălniceanu. Foarte bine, avem un “ACORD DE ACCES” semnat la Bucureşti la 6 Decembrie 2005 şi intrat în vigoare la 21 Iunie 2006. În baza acestui acord Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu. Şi asta nu pentru că Trump are nevoie ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie,” a postat Băsescu pe Facebook

Traian Băsescu face apel direct la președintele Nicușor Dan să acționeze rapid și promt în acest context.
„Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, preşedintele Dan, România, trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări. Afaceristul Trump însă, va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu costă.”

ULTIMA ORĂ Parlamentul României a fost convocat în ședință de urgență, după CSAT. Accesul americanilor în baza Kogălniceanu ține de aprobarea Parlamentului
11:12
Parlamentul României a fost convocat în ședință de urgență, după CSAT. Accesul americanilor în baza Kogălniceanu ține de aprobarea Parlamentului
ECONOMIE UE pregătește „planul B” pentru Ucraina. Ajutor de 30.000.000.000 de euro dacă Ungaria blochează împrumutul de 90.000.000.000 de euro
11:06
UE pregătește „planul B” pentru Ucraina. Ajutor de 30.000.000.000 de euro dacă Ungaria blochează împrumutul de 90.000.000.000 de euro
ECONOMIE Specialiștii unei renumite bănci din Marea Britanie fac anunțul către investitori: „Vindeți titlurile României și cumpărați-le pe cele ale Ungariei”
11:03
Specialiștii unei renumite bănci din Marea Britanie fac anunțul către investitori: „Vindeți titlurile României și cumpărați-le pe cele ale Ungariei”
FLASH NEWS Iranul amenință că va ataca băncile și instituțiile financiare din Orientul Mijlociu. „Americanii ar trebui să se aștepte la o acțiune dureroasă“
11:02
Iranul amenință că va ataca băncile și instituțiile financiare din Orientul Mijlociu. „Americanii ar trebui să se aștepte la o acțiune dureroasă“
REACȚIE Doi foști ministri de Finanțe sună alarma: „Criză socială! România a intrat și trece printr-o criză socială”/„Consumul s-a prăbușit în ianuarie 2026”
11:02
Doi foști ministri de Finanțe sună alarma: „Criză socială! România a intrat și trece printr-o criză socială”/„Consumul s-a prăbușit în ianuarie 2026”
VIDEO Ion Cristoiu: De ce merge prost Războiul lui Donald Trump cu Iranul
10:52
Ion Cristoiu: De ce merge prost Războiul lui Donald Trump cu Iranul

