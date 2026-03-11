Băsescu îi dă sfaturi lui Nicușor Dan: „Afaceristul Trump va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu costă”

Fostul președinte Traian Băsescu a făcut o analiză asupra noii dinamici geopolitice dintre București și Washington, în contextul în care Statele Unite par să arate interes pentru baza de la Kogălniceanu.

Potrivit fostului președinte, Donald Trump se află într-un moment de vulnerabilitate din cauza conflictului cu Iranul. Acesta menționează că administrația prezidențială a SUA a făcut pași înapoi în relația cu aliații est-europeni în 2025, dar amintește de „acordul de acces”, semnat încă din mandatul său.

„Trump îşi caută aliaţi. Băgat singur în capcana cu petrol a războiului cu Iranul, Donald Trump a constatat că ar putea avea nevoie de România după ce în 2025 şi-a retras demonstrative, spre bucuria prietenului său Vladimir Putin, cea mai mare parte a militarilor de la Kogălniceanu iar la Munchen, prin trompeta Vance a umilit pur şi simplu România. Azi se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Kogălniceanu. Foarte bine, avem un “ACORD DE ACCES” semnat la Bucureşti la 6 Decembrie 2005 şi intrat în vigoare la 21 Iunie 2006. În baza acestui acord Armata SUA va primi acces la Kogălniceanu. Şi asta nu pentru că Trump are nevoie ci pentru că aliatul nostru, America, are nevoie,” a postat Băsescu pe Facebook.

Traian Băsescu face apel direct la președintele Nicușor Dan să acționeze rapid și promt în acest context. „Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, preşedintele Dan, România, trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări. Afaceristul Trump însă, va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu costă.”

