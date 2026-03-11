Prima pagină » Actualitate » Primele imagini cu noul model Dacia Striker. Când se va lansa și care este prețul

11 mart. 2026, 10:29, Actualitate
Dacia pregătește lansarea unui model complet nou, crossoverul Dacia Striker, care devine cel mai mare automobil produs vreodată de constructorul român. Mașina are o lungime de aproximativ 4,62 metri și marchează intrarea mai puternică a mărcii în segmentul C al pieței auto.

Când poate fi cumpărat noul model de  Dacia Striker

Modelul va fi prezentat oficial în luna iunie, moment în care vor fi anunțate specificațiile tehnice complete, motorizările finale și calendarul exact de lansare pe piață.

Din punct de vedere tehnic, Striker este dezvoltat pe aceeași bază cu Dacia Bigster, însă adoptă o siluetă mai joasă și mai dinamică, apropiată de cea a unui break. Conceptul urmărește să combine spațiul și robustețea tipică SUV-urilor mărcii cu o aerodinamică mai bună și un comportament rutier apropiat de cel al unei berline.

Noul model vizează atât clienții tradiționali ai SUV-urilor Dacia, precum cei ai Dacia Duster, cât și pe cei care preferă automobile mai eficiente, cu portbagaj mare și profil mai sportiv.

Elemente noi de design

Designul aduce mai multe detalii vizuale noi pentru marcă:

  • semnătură luminoasă frontală inspirată de Dacia Sandero și Dacia Jogger
  • lumini verticale integrate într-un desen în formă de T
  • stopuri LED cu același motiv grafic pentru identitate vizuală clară
  • linie a portbagajului puternic înclinată, care accentuează caracterul sportiv

Comparativ cu Bigster sau Duster, noul model are o gardă la sol și o înălțime ușor reduse, pentru a păstra proporțiile unui wagon, dar cu accente de crossover.

Motorizări electrificate

Informațiile disponibile până în prezent indică o gamă variată de propulsoare electrificate pentru Striker:

  • sistem hibrid de 1,8 litri și aproximativ 155 CP
  • versiune 4×4 electrică, similară celei pregătite pentru Bigster
  • motorizări pe GPL, segment în care Dacia este lider pe piața europeană

Prețul noului model Dacia va fi sub 25.000 de euro

Prețul de pornire ar urma să fie sub 25.000 de euro, ceea ce ar menține poziționare tradițională a mărcii: automobile spațioase și robuste la un cost mai mic decât rivalii direcți.

După lansarea lui Bigster, Striker devine al doilea model important în această ofensivă. Obiectivul este ca vehiculele din segmentul C să crească de la aproximativ 20% din vânzările actuale la aproape o treime în următorii ani.

Succesul Dacia se bazează pe un model economic eficient, care oferă costuri de producție cu aproximativ 15% mai mici decât media pieței. Strategia a dus și la o fidelitate ridicată a clienților: peste 70% dintre cumpărători revin la marcă, iar aproximativ 10% trec la un model al grupului Renault.

