Vicepremierul Italiei, Matteo Salvini, dă de pământ cu Zelenski: „Și are tupeul să se plângă?”. Îl somează să semneze pacea

Olga Borșcevschi
26 ian. 2026, 16:36, Știri externe

Vicepremierul italian Matteo Salvini a lansat un atac direct la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, spunându-i să „semneze acordul de pace cât mai repede” și acuzându-l că a risipit sprijinul Occidentului, relatează Remix News.

Vorbind la reuniunea „Idei în mișcare”, desfășurată la Rivisondoli, în regiunea Abruzzo, Salvini a declarat că Zelenski nu are motive să se plângă după ani de sprijin occidental. „L-am auzit pe Zelenski care, după toți banii, după tot efortul, după tot ajutorul primit, încă mai are tupeul să se plângă”, a precizat Salvini. „Prietene, pierzi războiul, pierzi oameni, pierzi credibilitate și demnitate. Semnează acordul de pace cât mai curând posibil. Trebuie să alegi între o înfrângere și o deznădejde.

Salvini este cel mai recent politician italian care îl critică pe Zelenski pentru tonul față de aliații europeni, în urma discursului liderului ucrainean de la Forumul Economic Mondial de la Davos, de săptămâna trecută. În discursul respectiv, Zelenski a avertizat că Europa riscă să devină irelevantă dacă nu acționează decisiv în politica externă.

„Dacă Europa nu este văzută ca o forță globală, dacă acțiunile sale nu îi sperie pe actorii răi, atunci Europa va alerga mereu din urmă noi pericole și atacuri”, a spus el.

Zelenski l-a vizat direct pe prim-ministrul maghiar Viktor Orbán, un critic vocal al sprijinului militar pentru Ucraina.

„Cu toții vedem că forțele care încearcă să distrugă Europa… Acestea acționează liber, chiar și în interiorul Europei. Fiecare Viktor care trăiește din banii europeni, în timp ce încearcă să vândă interesele europene, merită o palmă peste cap, iar dacă se simte confortabil la Moscova, asta nu înseamnă că ar trebui să lăsăm capitalele europene să devină mici Moscove”, a declarat Zelenski, în timpul discursului, într-o evidentă referire la premierul ungar Viktor Orbán, considerat cel mai apropiat aliat european al Kremlinului.

Declarațiile au stârnit reacții critice din partea ministrului italian de externe, Antonio Tajani, care a apărat rolul Europei în sprijinirea Kievului. „Mi se pare că nu este generos față de Europa”, a spus Tajani. „Mi se pare că Europa a garantat independența Ucrainei, făcând tot posibilul pentru a sprijini această țară din punct de vedere politic, financiar și militar.”

Și Orbán a răspuns direct, respingând criticile lui Zelenski și reiterând opoziția Ungariei față de continuarea ajutorului militar.

„Cred că nu ne vom înțelege niciodată. Sunt un om liber care îi servește pe unguri”, a scris Orbán pe rețelele de socializare. Adresându-se lui Zelenski, a adăugat: „Ești un om aflat într-o situație dificilă, care nu a fost capabil sau nu a vrut să pună capăt unui război timp de patru ani, în ciuda faptului că președintele Statelor Unite oferă tot ajutorul posibil.”

Orbán a declarat că Ungaria nu va continua să sprijine militar efortul de război al Ucrainei, insistând în același timp că asistența umanitară va rămâne în vigoare. „Prin urmare, în ciuda lingușirii tale, nu putem continua să sprijinim efortul tău de război”, a scris el.

„Desigur, poporul ucrainean, în ciuda insultelor tale selective, se poate baza pe noi pentru a continua să furnizăm țării tale electricitate și combustibil, precum și pentru a ajuta refugiații din Ucraina. Viața se va ocupa de restul, iar fiecare va primi ceea ce merită.”

