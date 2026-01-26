Prima pagină » Știri externe » Cine este generalul chinez arestat sub acuzația de vânzarea secretelor de stat despre arsenalul nuclear către SUA

26 ian. 2026, 17:42, Știri externe
În China a început cea mai scandaloasă investigație din ultimii ani după epurarea inițiată de liderul Xi Jinping asupra propriului cerc.Generalul Zhang Youxia, în vârstă de 75 de ani, care avea propria sa sferă de influență în interiorul Partidului Comunist Chinez, este acuzat că ar fi vândut secrete de stat despre programul nuclear al Beijingului  către SUA. 

Potrivit Reuters , nimeni din conducerea Chinei nu se mai simte în siguranță după ce Xi s-a întors împotriva propriului aliat. Mai mulți înalți oficiali militari au fost îndepărtați din funcții în ultimii ani. Ministerul Apărării din China a anunțat sâmbătă că Zhang Youxia, unul din comandanții comisiei militare centrale, este investigat pentur încălcarea serioasă a legii și disciplinei, fără a furniza detalii.

„Eliminarea lui Zhang înseamnă că nimeni din conducere nu se mai simte în siguranță acum”, a spus Jonathan Czin de la Institutul Brookings, fost analist pentru CIA și director pîn Consiliul Național de  Securitate al SUA pe tema Chinei.

Scandalul face ca atacarea Taiwanului de către China  să pară mai puțin probabilă în viitorul apropiat.

„Epurarea a pătruns oarecum în centura de asteroizi a sistemului solar politic al lui Xi”, adaugă Czin.

Cine este generalul Zhang Youxia

Născut în Beijing în iulie 1950, Zhang Youxia a intrat în armata Chinei din 1968. În 1979, el a luptat în Războiul Sino-Vietnamez, iar în 1984 a participat la Bătălia de la Laoshan. Este unul dintre puținii generali chinezi cu experiență. În 2000, a fost numit comandant al celui de-al 13-lea grup al armatei, iar în 2005 a deventi vice-comandant al  Armatie Regionale al Beijinului.

A fost promovat în gradul de comandant al Armatei Regionale din Shenyang și a devenit ulterior membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez. În 2011, el a fost ridicat la rangul de general.

