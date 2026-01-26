Maia Sandu, întâmpinată de omologul polonez. „Extinderea UE nu este un act de generozitate, ci o investiție în securitate”, afirmă președintele Republicii Moldova

Moldova și Polonia împărtășesc convingerea că extinderea Uniunii Europene nu reprezintă un act de generozitate, ci o investiție în securitatea continentului și în extinderea unui spațiu de pace, stabilitate și valori comune. Declarația a fost făcută de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă comune cu omologul său polonez, Karol Nawrocki.

Maia Sandu a declarat că parteneriatul între Moldova și Polonia, construit pe încredere și solidaritate de peste trei decenii, va continua să se consolideze pe plan politic, economic și strategic. Ea a subliniat că Polonia a fost partener de încredere al Moldovei, sprijinind consolidarea rezilienței țării și protejarea cetățenilor și a suveranității.

Liderul de la Chișinău a reiterat că aderarea la UE reprezintă pentru Moldova cea mai clară garanție de securitate, democrație și libertate, menționând că sprijinul consecvent al Poloniei constituie o temelie pentru aprofundarea cooperării. Maia Sandu a remarcat că legăturile economice între cele două țări sunt în creștere, dar că există un potențial nevalorificat. Totodată, președintele a menționat că Moldova va continua schimbul de experiență cu Polonia în consolidarea rezilienței și contracararea amenințărilor hibride.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a spus că Moldova constituie un exemplu despre modul în care o țară poate ieși din sfera de influență a Rusiei și că Moldova poate conta pe sprijinul Poloniei în proces. El a precizat că, în pofida previziunilor pesimiste, Moldova a reușit să-și apere democrația și să câștige alegerile.

Nawrocki a adăugat că Polonia sprijină constant Moldova în multiple domenii, inclusiv educație, memorie istorică, securitate și apărare, și că va continua cooperarea, inclusiv în domeniul militar și al securității.

Președintele polonez a reiterat sprijinul ferm al Poloniei pentru parcursul european al Moldovei și pentru desprinderea acesteia de influența rusă. El a mai menționat discuțiile privind cooperarea economică și atragerea de investiții poloneze în Moldova.

