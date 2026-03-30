Alertă la Mar-a-Lago. Au fost ridicate avioane F-16

Avioanele F-16 au interceptat un avion civil care a pătruns în zona de interdicție temporară din jurul reședinței președintelui Donald Trump,  Mar-a-Lago.

Comandamentul nord-american de apărare aerospațială (NORAD) a transmis că avioanele de luptă au escortat aeronava civilă în afara spațiului aerian restricționat.

F-16 -Foto: Profimedia images

Incident la Mar-a-Lago

Avioanele F-16 au tras cu rachete de semnalizare pentru a-i atrage atenția pilotului. NORAD n-a dezvăluit câte avioane de luptă au fost implicate.

Nu este cunoscut nici tipul aparatului civil care a încălcat spațiul aerian al proprietății prezidențiale din Florida.

Trump își petrece mai multe weekenduri la club pe durata iernii, pe proprietatea situată în Palm Beach din sud-estul Floridei.

